Papa Francesco saluta i volontari del Santuario di Sant’Anna di Vinadio

«Saluto i volontari del Santuario Sant’Anna di Vinadio». Parole non di una persona qualsiasi, ma di papa Francesco.



Durante l’Angelus di oggi, domenica 11 febbraio, infatti, il Santo Padre, dalla finestra della sua stanza nel Palazzo Apostolico, ha riservato un saluto particolare ai pellegrini cuneesi, radunati in piazza San Pietro, a Roma.



In occasione della Giornata mondiale del malato, il Pontefice ha chiesto di «Farci prossimo a chi soffre, visitare i malati, come ci insegna Gesù». Aggiungendo: «In guerra violati i diritti umani fondamentali», riferendosi ai conflitti che flagellano il mondo.



Ricordando, infine, la canonizzazione di María Antonia de Paz y Figueroa, nota come Mama Antula, papa Francesco ha chiesto «Un applauso alla nuova Santa».