Lpm Bam Mondovì-Talmassons 3-2, coach Basso sul Puma: "Ho apprezzato lo spirito di sacrificio" (VIDEO)

Prima vittoria nella Pool Promozione per la Lpm Bam Mondovì, che ieri sera ha superato la Cda Talmassons per 3-2. Una gara combattuta ed emozionante, che ha finito per premiare la caparbietà e la voglia di reagire messa in campo dalle pumine. Di seguito il commento dell'allenatore del Puma Claudio Basso, che ai nostri microfoni ha rimarcato e apprezzato lo spirito di sacrificio messo in campo dalla sua squadra: