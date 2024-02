Volley A1F, Cuneo-Trento 1-3. Questo pubblico merita di più: tutti ora devono dare il 110% per mantenere la categoria (FOTOGALLERY)

Nonostante la partita non fosse quelle di cartello ed in campo si sia dimostrata tutt'altro che piacevole, anche oggi sono stati tantissimi gli appassionati che nell'ultima domenica di Carnevale non hanno voluto mancare all'appuntamento con la pallavolo al palazzetto dello sport di Cuneo.

Un fenomeno che fa riflettere e che premia, almeno in parte, il lavoro di promozione svolto dalla società in questa difficile stagione. Cuneo è una città che vive di pallavolo, che la ama e si affeziona alle sue squadre: sarebbe davvero un peccato perdere la massima categoria nel settore femminile.

Non tutto è perduto, ma le ragazze in campo ora più che mai debbono giocare per questa maglia, dando il 110% delle loro possibilità per cercare di mantenere la categoria. Quel che succederà un altro anno si vedrà. Il pubblico di Cuneo lo merita.

Riviviamo le immagini di Cuneo-Trento nella fotogallery del nostro fotografo Mattia Benozzi dedicandole a chi non molla anche in questo duro momento.