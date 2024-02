Volley A2M. Castellana Grotte fa il bis e si dimostra bestia nera di Cuneo: Puliservice battuta 3-1

Non riesce a trovare continuità nella potenza degli attacchi la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che nonostante l’ottima partita giocata in difesa, non ha saputo cogliere le opportunità presentatesi nel corso dei set per portare a casa la vittoria. Castellana Grotte si aggiudica per 3-1 anche il ritorno contro i biancoblù. Due appuntamenti in casa all’orizzonte per Cuneo, che domenica 18 febbraio alle ore 19.00 ospiterà Porto Viro e domenica 25 alle ore 16.00 affronterà Siena. Prevendita online su Liveticket.it già attiva per il primo confronto.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Cruciani schiera: Fanizza palleggio, Bermudez opposto, Ceban e Ciccolella al centro, Pol e Cianciotta schiacciatori; Battista (K) (L).

Al termine della partita Coach Battocchio: « Io credo ci sia un enorme problema; con quelli di oggi sono 11 i punti che abbiamo perso contro le squadre che sono fuori dai playoff e questo denota una serie di problemi. Abbiamo giocato per gran parte della partita con il limitatore, così diventa complicato. Non stiamo mancando di voglia ed intensità, perché abbiamo giocato benissimo in difesa, dobbiamo ripartire da lì».

BCC Tecbus Castellana Grotte - Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo3-1 (25-17/19-25/25-23/25-22)