Allegri raggiunge Lippi e punta l’Udinese “Tornare a vincere”

TORINO (ITALPRESS) - "Domani bisogna tornare alla vittoria perchè nelle ultime due partite abbiamo fatto un punto, contro una squadra che secondo me per il valore che ha e per le partite che ha giocato non merita la classifica che ha. Bisogna avere grande rispetto, è una squadra fisica e ha buoni giocatori. Non sarà facile". Massimiliano Allegri ha presentato così, in conferenza stampa all'Allianz Stadium di Torino, la partita tra Juventus e Udinese che domani a partire dalle 20.45 concluderà il programma della 24esima giornata di Serie A. Domani, il tecnico livornese raggiungerà Marcello Lippi a quota 405 panchine con la Juventus: "Per quanto ancora mi vedo sulla panchina della Juventus? Innanzitutto vediamo di finire bene questa stagione, poi ho ancora un anno di contratto. E poi noi dipendiamo dai risultati e dal lavoro che svolgiamo. Per quanto riguarda il traguardo sono molto soddisfatto soprattutto perchè domani raggiungo Marcello Lippi che ha fatto la storia del calcio italiano e della Juventus oltre al fatto che sono legato a lui in modo affettivo, perchè è una persona straordinaria. Sono molto contento. Però domani abbiamo una partita importante da vincere e il record passa in secondo piano". Non ci sarà Vlahovic che "non ha niente di particolare - ha spiegato Allegri -, ha questo affaticamento sull'adduttore e la settimana prossima dovrebbe essere a disposizione contro il Verona. Per quanto riguarda gli attaccanti porteremo Cerri dalla Next Gen. Chiesa sta bene così come Yildiz e Milik. Domani mattina valuterò e deciderò chi giocherà tra Yildiz e Chiesa". E su Chiesa, Allegri ha aggiunto: "Nello specifico a Federico chiedo di fare delle buone prestazioni. Se domani giocherà dall'inizio, avrà una possibilità importante. Quest'anno ha avuto qualche intoppo, però è un giocatore importante e da lui ci aspettiamo molto". Ipotesi Alcaraz titolare scartata a priori: "Non è pronto per giocare dall'inizio, è un ragazzo arrivato da una settimana. Ha delle buone qualità e secondo me ha potenzialità per migliorare, ma dare giudizi dopo una settimana è difficile. Si è messo a disposizione e ci tornerà utile da qui alla fine della stagione". In difesa, invece, mancherà Danilo squalificato e potrebbe toccare di nuovo ad Alex Sandro: "Domani potrebbe giocare. Secondo me può dare ancora tanto al calcio, è un giocatore che non è semplice da trovare". La vittoria di ieri sera dell'Inter a Roma ha rafforzato la posizione dei nerazzurri nella corsa allo scudetto: "Che l'Inter fosse la favorita, non è che bisognasse aspettare la partita con la Roma per saperlo. Noi dobbiamo tornare alla vittoria e tornare a -4 dall'Inter. Noi stiamo facendo il nostro percorso, l'Inter sta facendo cose straordinarie, ha vinto tutte 7 le partite del 2024. Facciamo un passettino alla volta e torniamo a vincere domani". Allegri ha spiegato poi che "La squadra sta bene dal punto di vista mentale, perdere uno scontro diretto ci sta contro una squadra che sta facendo cose straordinarie. Una partita non ti fa buttare via tutto il lavoro fatto in questi mesi, anzi abbiamo imparato molto e speriamo di metterlo in pratica domani". La sconfitta di misura con l'Inter non ha generato rimpianti in casa Juve: "Abbiamo fatto una buona partita - ha commentato l'allenatore -. Primo tempo equilibrato, nel secondo tempo è cambiata la partita. In questo momento c'è la squadra più forte in testa al campionato". Allegri aveva parlato di crisi dopo il ko di San Siro, ma intesa come "una metafora nel senso che avevamo fatto un punto in due partite. Domani affrontiamo l'Udinese con grande rispetto, ha meno punti di quanti ne dovrebbe avere". La conferenza prepartita è stata occasione anche per chiedere ad Allegri se avesse visto Sanremo: "Ho visto Sassuolo-Torino poi ho visto un pezzettino di Sanremo, ho visto la canzone che ha vinto e poi mi sono addormentato", è stato il commento del tecnico juventino.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).