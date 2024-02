Racconigi, l'opposizione denuncia: "Non siamo stati invitati alla cerimonia di consegna della Costituzione ai neo diciottenni"

Riceviamo e pubblichiamo:

Come abbiamo già avuto modo di segnalare sabato 3 febbraio ha avuto luogo, durante una cerimonia in Comune, la consegna ufficiale della Costituzione ai neo-diciottenni racconigesi ed il nostro gruppo consiliare di opposizione, che pur rappresenta la metà degli elettori, non è stato invitato a presenziare.

Abbiamo inoltre constatato che erano assenti anche le Associazioni racconigesi di volontariato.

Un tempo la consegna della Costituzione ai neo-diciottenni era anche un momento di riflessione sul loro possibile impegno civico: l’Amministrazione invitava i rappresentanti delle Associazioni del territorio a presentarsi ai giovani, creando un momento di conoscenza e confronto partecipativo. Quest’anno, invece, la sala consigliare è stata chiusa anche a loro.

Siamo convinti che la Partecipazione sia un valore che non si trasmette solo attraverso lezioni teoriche o discorsi politici, ma che sia indispensabile il racconto dell’esperienza da parte di chi, in qualità di volontario, si pone nella quotidianità, in ambito sociale, sportivo, culturale, al servizio gratuito per la costruzione del bene comune. Per questo sarebbe stato più credibile l’intervento dei rappresentanti delle associazioni di volontariato per invitare i giovani a riflettere sull’importanza di un ruolo attivo all’interno del contesto cittadino, testimoniato dal loro esempio.

Rinnoviamo l’augurio ai neo-diciottenni di costruire con passione il loro futuro, auspicando che possano incontrare sul loro percorso di crescita adulti che sappiano stimolarli, non solo con le parole, ma con i fatti, a credere nel rispetto dei principi democratici contenuti nella nostra Costituzione, per essere protagonisti di una comunità viva.

Lista Civica Patrizia Gorgo Sindaco per Racconigi