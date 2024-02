Vernante ricorda l'imprenditore Dario Osella che amava andare in villeggiatura in Val Vermenagna

Gentile Famiglia Osella





A nome mio, dell’amministrazione e di tutta la comunità di Vernante esprimo le più sentite condoglianze per il grave lutto che ha colpito la Vostra famiglia.

Ci fa piacere ricordare il Sig. Osella con queste belle e semplici parole scritte da una nostra compaesana che ha avuto il piacere di conoscere e di frequentare il Vostro amato Papà.

“Ricordiamo il sig. Dario e sua moglie Anna quando venivano in villeggiatura nel nostro Vernant con i figli allora bambini. Non era ancora "il famoso industriale caseario "e passava un po' di giorni di meritato riposo in vacanza in paese, partecipando alle feste in allegria, pur essendo già allora un gran lavoratore.

Col passare degli anni, a causa degli impegni crescenti, interruppe la piacevole abitudine ma nonostante ciò, invitato dall'allora Sindaco “Pinu et Punta” (Sebastiano Bassignano), ritornò ancora alcune volte per ritrovare gli amici.

Lascia un bel ricordo in chi lo ha conosciuto e ci piace pensarlo, dopo una vita di lavoro, finalmente a riposo con la cara moglie Anna e gli amici di Vernante, andati avanti.

Buon riposo, buon viaggio sig. Dario e condoglianze di cuore a tutta la famiglia.”

Con affetto

Il Sindaco Gian Piero Dalmasso