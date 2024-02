A Beinette, dopo cinque anni di stop, torna il Palio dei Borghi

Si inizierà venerdì 7 giugno con la cerimonia di apertura, in cui i partecipanti si esibiranno presentando una coreografia, un balletto o un canto e si contenderanno il primato della serata nel primo gioco a sorpresa. Nelle serate di lunedì 10, martedì 11, giovedì 13 e venerdì 14 si entrerà nel vivo dei giochi: previsti un torneo ad inizio serata, seguito da due giochi per bambini, due per adulti (di cui uno con l'acqua) e, a conclusione, il classico gioco a sorpresa.

"Per questa edizione - spiegano gli organizzatori - non mancheranno di certo le novità. A partire da lunedì 12 febbraio il Palio entrerà nel vivo con i due contest 'La Camiseta mas alta' e 'La Camiseta mas lejana', che sfidano i partecipanti di ogni borgo a portare la maglietta 2019 più in alto e più lontano da Beinette per aggiudicarsi un premio speciale".



Maggiori informazioni per le iscrizioni e per i due contest sono reperibili sulle locandine affisse a Beinette e postate sulla pagina Instagram e Facebook degli Animatori Beinette.