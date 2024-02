Chiuso per lavori di ristrutturazione il cine-teatro "I Portici" di Fossano

Sono trascorsi i primi quindici giorni nei quali la città di Fossano è stata temporaneamente "orfana" del proprio cinema teatro.

L'attività della struttura de "I Portici", nella centrale via Roma, è sospesa infatti dal 24 gennaio scorso, a causa della necessità di alcuni favori di ristrutturazione.

Per una serie di circostanze burocratiche la chiusura coincide con il periodo più ricco della programmazione annuale, situazione non certo ottimale, sia per la gestione che per il pubblico, ma dovrebbe concludersi già entro inizio aprile, anche se, a seguito dell'allestimento del cantiere di servizio nella retrostante via Ancina, a prima vista i lavori, ad oggi, non sembrano ancora fattivamente stati avviati.

Tali interventi, assegnati da bando ai tecnici della ditta Effettotetto, riguardano l'allestimento di un controsoffitto, la sostituzione dei pavimenti, il lavoro sulla muratura al fine del suo risanamento e quello sul sistema dell'aria condizionata.

Successivamente, attraverso un nuovo affido, si provvederà ad affrontare una serie di opere all'esterno dell'edificio, comunque tutelato dalla Soprintendenza.

Il totale del costo dei lavori è di circa 230mila euro.

A giorni si concluderà inoltre il periodo previsto per la partecipazione al bando di concessione della struttura per i prossimi sei anni - a partire dal prossimo 1° aprile - dopo la scadenza del decennio nel quale la gestione è stata in mano a Slow Cinema.

Il canone annuale alla base dell'asta a rialzo è fissato in 2000 euro, con l'impegno di programmazione della stagione cinematografica dal 15 settembre al 15 giugno con quattro giorni di apertura minima a settimana. L'amministrazione comunale si riserva inoltre un uso della struttura di venti giornate all'anno.

Nulla osta al fatto che lo stesso gestore Slow Cinema possa nuovamente partecipare alla gara di affido insieme alle altre realtà interessate, avendo peraltro negli anni costruito un rapporto di fiducia con la cittadinanza fossanese; l'apertura delle buste e prevista subito dopo al scadenza alle bando a metà febbraio.