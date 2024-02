I geometri del "Denina Pellico Rivoira" di Saluzzo a KlimaHouse di Bolzano

La scorsa settimana, nei giorni di giovedì 1, venerdì 2 e sabato 3 febbraio, 28 alunni appartenenti alle classi terza, quarta e quinta sezione CAT del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo si sono recati in viaggio d’istruzione presso la città di Bolzano in occasione della fiera internazionale KlimaHouse, per scoprire tutte le innovazioni climatiche legate al mondo dei materiali da costruzione, argomento di grande attualità e strettamente legato al percorso di studio dei futuri geometri.

Accompagnati dai docenti di Progettazione Gianpiero Cavallo e Antonio Lorenzati, il gruppo ha prima sostato a Pontenure per visitare la Ytong, industria di produzione di blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato ad altissime proprietà traspiranti e isolanti, esplorando i locali di produzione di questo materiale ed assistendo ad una lezione tecnica sulle numerose proprietà del blocco Ytong.

Successivamente la comitiva si è spostata a Rovereto per ammirare il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea, disegnato e realizzato dal celebre architetto Mario Botta. Il giorno successivo, a Bolzano, docenti e alunni hanno potuto vedere e toccare con mano le novità ecologiche e sostenibili del mondo dell’edilizia proposte dalle decine di produttori europei presenti a KlimaHouse. A seguire, nel pomeriggio, il vero protagonista è stato Otzi, la famosa mummia dell’Età del Rame perfettamente conservata nei ghiacci da oltre 5300 anni e scoperta casualmente solo pochi decenni fa.

Per finire, sabato a Trento, tutti alla scoperta del MUSE, il Museo delle scienze naturali realizzato dall’iconico Renzo Piano con tecniche innovative, ma, soprattutto, sostenibili ed ecologiche

“Sono stati tre giorni caratterizzati da curiosità, divertimento e attività di gruppo - commentano entusiasti Elisabetta Rabbia e Mattia Testa della IV E CAT - ringraziamo i docenti e la scuola per aver organizzato questa uscita, abbiamo molto apprezzato la fiera KlimaHouse, perché abbiamo visto soluzioni innovative per quanto riguarda, ad esempio, il riscaldamento, come impianti radianti a pavimento, anche elettrici, studiati in classe”.