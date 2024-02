Il grande Carnevale bovesano prosegue e torna domani in piazza Italia

Dopo anni di stop torna in città una delle feste più amate dai bambini e dalle famiglie: il grande Carnevale bovesano.

La festa del Carlevè si terrà in piazza Italia a partire dalle ore 14.00 di Martedì Grasso, 13 febbraio 2024.

Ancora una volta la città si appresta a vivere una giornata all’insegna del divertimento e della socializzazione a costo zero per le famiglie.

Giochi gonfiabili, truccabimbi e coinvolgenti spettacoli saranno offerti ai bambini gratuitamente per regalare loro un pomeriggio indimenticabile.

Alle ore 14,00 inizio festa con accoglienza bambini sulla piazza da parte dei nostri artisti.

Ore 14,30: Due trampolieri, gireranno per la festa con i loro fantastici costumi.

Ore 14,30: Inizio zona “Face Painting” dove saranno eseguiti dei fantastici trucchi da parte di due truccabimbi.

Ore 15,00: Prima parte di spettacolo con numeri di giocoleria e acrobatica aerea.

Ore 15,30: Sfilata delle mascherine più originali con battaglia di coriandoli.

Ore 16,00: Seconda parte di spettacolo con numeri di equilibrismo, comicità e finale comico a sorpresa.

Ore 16,30: Battaglia di coriandoli con premiazione delle mascherine più originali.

Ore 17,00: Chiusura con baby dance, balli di gruppo e lancio di coriandoli.

In piazza Italia ci saranno inoltre delle postazioni in cui acquistare gustose prelibatezze come frittelle di mele, crepes e cioccolata calda.

In caso di pioggia o neve l’evento si terrà presso l’area coperta del Mercato dei Fagioli.