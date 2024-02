La grande danza contemporanea internazionale a Cuneo con Aura Dance Evening

Lo spettacolo porterà sul palco l'ultima creazione della compagnia, “Vampires of the city” , una coreografia del noto danzatore e coreografo ungherese Ferenc Feher, che ha debuttato a Kaunas, in Lituania, nei primi giorni di febbraio.

AURA DANCE THEATRE promuove l’espressione della danza contemporanea in Lituania. È stata fondata su iniziativa di Birutė Letukaitė nel 1980 e registrata come Kaunas City Theater nel 1995 ed è attualmente diretta sempre dalla stessa coreografa. Nei suoi anni di attività, la AURA DANCE THEATRE ha creato e modellato il volto della danza contemporanea lituana e ha formato un grande numero di ballerini professionisti conosciuti in tutto il mondo. Lavora costantemente su vari progetti internazionali, collaborando con coreografi stranieri e lituani ma anche con artisti di vari settori. AURA rappresenta la danza contemporanea lituana in molti paesi stranieri e condivide costantemente idee innovative con il mondo della danza. Durante la sua attività ha ricevuto oltre cinquanta premi tra municipali, nazionali e internazionali.