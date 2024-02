La Proloco di Bricco de Faule cambia presidente: Fabio Graglia guiderà il sodalizio

Grandi cambiamenti per la Proloco della frazione Bricco de Faule: dopo sette anni alla guida del gruppo, il presidente Enrico Casavecchia lascia l’incarico a Fabio Graglia. Il passaggio di consegne è avvenuto nei giorni scorsi: 38 anni, quindici trascorsi da volontario nel sodalizio, Casavecchia continuerà a far parte del direttivo agli ordini di Graglia, 41 anni, anch’egli veterano del gruppo.

Spiega l’ex presidente: «Dopo tanti anni un passo indietro, da parte mia, era necessario. Siamo un gruppo giovane, tutti gli affiliati hanno fra i 30 e i 40 anni, il mutamento servirà a darci nuova linfa, portando idee e proposte fuori dagli schemi consueti».

Da 24 anni la Proloco di Bricco de Faule è sinonimo di Sagra dello gnocco, appuntamento che anima, da tradizione, l’ultimo fine settimana di agosto. Una cinque giorni di ritrovi in musica e serate a tema – fra le quali “Ti va un mojito”, momento di festa con i cocktail d’autore - coronate da un gemellaggio gastronomico: l’ospitata, Oltrestura dello gnocco di Entracque, cucinato dai volontari della Valle Gesso. L’evento ha totalizzato, anche nel 2023, grandi numeri: la serata conclusiva, lunedì 28 agosto, ha registrato, da sola, il tutto esaurito con 200 coperti.

Commenta il sindaco Carlo Davico: «Augurando al nuovo presidente Fabio Graglia buon lavoro per le sfide che lo attendono, mi congratulo col dimissionario Enrico Casavecchia per i traguardi raggiunti, in questi anni di grande impegno a favore della frazione. Le nostre Proloco, oltre a dare voce all’essenza del territorio, rappresentano un punto di riferimento nella vita della nostra comunità, preservando un patrimonio di tradizioni e socialità troppo spesso dato per scontato».