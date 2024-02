Significativa partecipazione alla messa per la Giornata del malato al Tapparelli di Saluzzo

Momenti della celebrazione per la Giornata del malato alla Residenza Tapparelli

Anche alla Residenza Tapparelli si è celebrata ieri, domenica 11 febbraio, la messa per la Giornata mondiale del malato, Giornata istituita da San Giovanni Paolo II come occasione di preghiera e di condivisione, e che si celebra dal 1993 nel giorno in cui si fa memoria della Vergine di Lourdes.

La residenza ha visto un'importante partecipazione alla liturgia celebrata dal vescovo monsignor Cristiano Bodo, con il cappellano della residenza Padre Maurizio Piazza e don Roberto Salomone, parroco della Cattedrale di Saluzzo.

Con gli ospiti, famigliari ed operatori era presenti, in rappresentanza della Residenza Tapparelli, il presidente Roberto Bertola e il consigliere Augusto Pansa.