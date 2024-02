Nuovi Casinò Online in Italia – Ecco i migliori

Stai cercando nuovi casinò online in Italia che spicchino per la loro offerta? Desideri sperimentare un'esperienza di gioco totalmente fuori dagli schemi e aspiri a vincite straordinarie, posizionandoti tra i giocatori più fortunati?

Se la risposta è sì, allora sei nel posto giusto poiché questo articolo presenta la soluzione perfetta per te. Preparati a scoprire i nuovi casinò online in Italia che ti offriranno tutto ciò che desideri!

Migliori Nuovi casinò Online

● 1Bet : Miglior nuovi casinò

Bonus: 100% FINO A 500€

● SilverPlay : Nuovo casinò online

Bonus : 125% FINO A 1,000€

● National Casino : Nuovi Casinò Sicuro

Bonus: 100% FINO A 300€ + 150 GIRI GRATIS

● 20Bet : I migliori nuovi casinò

Bonus: 20 GIRI GRATIS

● Casino Midas : Il meglio per i giocatori italiani

Bonus: 50% FINO A 1,000€ + 50 GIRI GRATIS

● JackMillion : Rispettato casinò

Bonus: 150% FINO A 1000€ +50 GIRI GRATIS

● GoldenBet : Fantastico casinò

Bonus: 100% FINO A 1000€ + 30 GIRI GRATIS

● SpinSamba : Nuovo casinò 2024

Bonus: 100% FINO A 1,000€ + 50 GIRI GRATIS

I casinò online più affidabili

Oggi, la presenza di casinò online è sempre più diffusa, ma solo pochi riescono a dimostrare concretamente quanto promettono. Pertanto, potresti chiederti: "Per quali ragioni questi casinò online sono considerati i più affidabili in Italia?".

Basandoci su vari criteri come:

- L'offerta di giochi;

- i metodi di pagamento disponibili;

- la reputazione;

- l'affidabilità dei casinò e altri…

Abbiamo effettuato una selezione attenta dei migliori nuovi casinò online che ti consentiranno di giocare in tutta tranquillità.

1. Sportaza

Sportaza si presenta come un casinò online che si contraddistingue per regalare un'esperienza di gioco avvincente e coinvolgente ai giocatori italiani. Pur essendo un casinò straniero, Sportaza offre un'ampia selezione di giochi d'azzardo, che comprende slot machine, giochi da tavolo e scommesse sportive.

Ciascun gioco all'interno di questa piattaforma online è fornito dai più rinomati sviluppatori di software nel settore. Pertanto, uno degli aspetti distintivi di Sportaza è la qualità dei giochi, oltre alla loro varietà.

Promozioni del casinò

Tra le proposte più significative, emerge un pacchetto di benvenuto che include un bonus del 100%, fino a 500€ sul primo versamento, corredato da 200 giri gratuiti utilizzabili sulle slot machine e un bonus aggiuntivo.

Inoltre, Sportaza offre regolarmente incentivi settimanali, come il bonus domenicale, che consente di ricevere 100 giri gratuiti insieme al rimborso del conto o un cashback del 25%, fino a 200€, sulle scommesse effettuate durante la settimana.

Il casinò organizza anche tornei periodici, nei quali i giocatori possono competere per ottenere una parte dei premi in denaro e altre ricompense. Attraverso tali promozioni, Sportaza dimostra il suo impegno nel fornire un'esperienza di gioco gratificante per tutti i suoi membri.

Giochi del casinò

All'interno del suo repertorio di giochi, avrai la possibilità di esplorare una vasta selezione di slot, che variano dalle classiche ai titoli più innovativi, con temi che spaziano dall'avventura alla mitologia e oltre.

Per coloro che preferiscono i giochi da tavolo, Sportaza offre un'ampia gamma di opzioni che comprende blackjack, roulette, baccarat e poker, con numerose varianti per garantire divertimento e sfida.

Il casinò presenta anche una sezione dedicata ai giochi live, consentendo ai giocatori di vivere autentiche esperienze da casinò con dealer in diretta. Per gli appassionati di sport, Sportaza mette a disposizione una sezione dedicata alle scommesse sportive, in modo da scommettere su molteplici eventi sportivi in tempo reale.

Metodi di pagamento del casinò

Sportaza offre una varietà di opzioni di pagamento affidabili e convenienti per soddisfare le esigenze della sua clientela. Tra i metodi di deposito più comuni, troviamo VISA e MasterCard, così come Skrill e Neteller, garantendo transazioni veloci e sicure.

Il casinò accetta anche pagamenti tramite bonifico bancario per coloro che preferiscono questa modalità. Sportaza si distingue ulteriormente per il suo impegno nelle transazioni con criptovalute, come ad esempio Bitcoin e altre valute digitali.

I pro e contro del casinò

Tra i benefici principali, spicca una vasta gamma di giochi da casinò, possibilità di scommettere su eventi sportivi, un programma di premi e promozioni generoso e diversi metodi di pagamento affidabili.

Il casinò si impegna a garantire la sicurezza dei giocatori, fornendo un’atmosfera di gioco regolamentata e trasparente. Tuttavia, potrebbero esserci delle restrizioni geografiche per alcuni Paesi che influiscono sull'accesso a Sportaza.

2. 1Bet

Caratteristiche del casinò

1Bet si presenta come un casinò virtuale che si distingue per una gamma di caratteristiche eccezionali. La sua diversità si evidenzia tramite una sezione dedicata al gioco d'azzardo online ricca di contenuti e un'ampia proposta di scommesse sugli eventi sportivi.

Inoltre, 1Bet fornisce un supporto clienti affidabile e costantemente accessibile, garantendo assistenza ai giocatori in ogni momento in cui ne abbiano necessità.

Promozioni del casinò

Tra le proposte più attraenti, emergono generosi premi di ingresso, ricariche regolari e piani di fedeltà mirati a riconoscere la perseveranza dei giocatori. Il bonus di benvenuto è del 100% sul primo deposito, con un limite massimo di 500€.

Giochi del casinò

Dalle coinvolgenti slot con una varietà di temi e premi avvincenti, ai classici giochi da tavolo come il blackjack e la roulette, fino alle entusiasmanti esperienze live con dealer in diretta, 1Bet presenta alternative per ogni preferenza.

Ciascun gioco è stato creato da specialisti del settore, garantendo una grafica eccezionale e un'esperienza di gioco ineguagliabile. Inoltre, 1Bet offre anche la possibilità di effettuare scommesse in tempo reale su una vasta gamma di eventi sportivi, permettendoti di vivere l'emozione delle scommesse sportive live.

Metodi di pagamento del casinò

1Bet mette a disposizione diversi metodi di pagamento per effettuare transazioni e agevolare versamenti e prelievi, tra queste rientrano:

- Visa;

- MasterCard;

- Skrill;

- Neteller;

- Klarna;

- Jeton ed EcoPayz.

Inoltre, 1Bet accetta pagamenti in criptovalute con Bitcoin, Ethereum, Litecoin e molte altre valute digitali.

Quello che rende ancora più affascinante l'offerta è la celerità nei tempi di elaborazione per transazioni finanziarie, mettendoti in condizione di giocare o incassare le tue vincite senza alcun ritardo.

I pro e contro del casinò

Tra i suoi punti di forza emergono una vasta varietà di giochi da casinò, scommesse sportive in tempo reale e una grande selezione di metodi di pagamento immediati. 1Bet è altresì noto per il suo servizio di assistenza affidabile, sempre a disposizione 24/7 per i giocatori.

Tuttavia, è importante sottolineare che alcuni giocatori potrebbero desiderare una maggiore diversità di giochi da tavolo, ma in generale, il casinò 1Bet offre un'esperienza di gioco a trecentosessanta gradi.

3. National Casino

Caratteristiche del casinò

Con una ricca varietà di giochi da casinò, slot machine, alternative da tavolo e sessioni live, National Casino presenta un'esperienza di gioco totale per ogni profilo di giocatore. La piattaforma è accessibile e intuitiva, agevolando la navigazione persino per i giocatori alle prime esperienze.

Promozioni del casinò

Il bonus di benvenuto offerto da National Casino si contraddistingue per la sua generosità: è del 100% sul primo versamento con un limite massimo di 100€, oltre a 100 giri gratuiti.

Inoltre, il casinò presenta un bonus del 50% sul secondo deposito, con un massimo di 200€, affiancato da 50 giri gratuiti. National Casino propone offerte periodiche settimanali, come bonus cashback in relazione ai depositi effettuati e giri gratuiti, con l'intento di mantenere l'esperienza di gioco coinvolgente e offrire opportunità di vincita sempre nuove.

Giochi del casinò

La peculiarità di National Casino emerge inequivocabilmente attraverso le sue slot machine. Questo casinò può vantare una notevole collezione di slot, ognuna contraddistinta da una varietà di temi, stili e premi.

Simultaneamente, l'ampia proposta del casinò si estende anche a una vasta gamma di giochi da tavolo, video poker e sessioni live con dealer in diretta, assicurando una molteplicità di esperienze di gioco.

Metodi di pagamento del casinò

National Casino semplifica e agevola il processo di pagamento per i giocatori, offrendo un'ampia scelta di modalità di transazione, tra questi rientrano:

- Visa;

- Mastercard;

- Maestro;

- Neteller;

- Skrill;

- Bonifico bancario e Paysafecard.

Oltre a queste alternative, il sito accetta una vasta gamma di criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Cardano. Particolarmente interessante è la rapidità nei tempi di elaborazione per depositi e prelievi, garantendo la possibilità di incassare le vincite senza ritardi.

I pro e contro del casinò

Tra i suoi punti salienti, spiccano una vasta selezione di slot machine, generosi incentivi e promozioni, e una serie di metodi di transazione immediati.

È importante notare, comunque, che National Casino non è in possesso di una licenza AAMS. Di conseguenza, questo può essere un motivo per cui alcuni italiani potrebbero avere delle riserve riguardo al sito. Nonostante ciò, questa circostanza non dovrebbe destare preoccupazioni, in quanto il casinò è regolarmente autorizzato dal governo del Curaçao.

4. My Stake

Caratteristiche del casinò

Il casinò My Stake rappresenta una scelta indubbiamente straordinaria per gli amanti del gioco d'azzardo online che vogliono sperimentare un'esperienza di gioco senza eguali. Ciò che caratterizza My Stake rispetto agli altri casinò è la sua dedizione all'eccellenza in ogni singolo dettaglio.

Promozioni del casinò

My Stake si fa davvero notare quando si tratta di promozioni, rendendo l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente ed emozionante. È il casinò che al momento presenta il pacchetto di accoglienza più generoso disponibile sul mercato.

Quest'ultimo consiste in un bonus del 100% fino a 1000€ sul primo deposito. Per quanto riguarda il secondo versamento, è possibile approfittare di un bonus del 150%, fino a un massimo di 200€.

Giochi del casinò

Qui troverete a vostra disposizione una vasta gamma di giochi che vanno dalle classiche slot machine a rulli, con una varietà di temi e coinvolgenti funzionalità bonus, ai giochi da tavolo come roulette, blackjack, poker e baccarat.

Tuttavia, ciò che rende My Stake davvero straordinario è la sua sezione di giochi live con croupier dal vivo. Essa trasformerà il vostro schermo in un autentico casinò e vi consentirà di interagire con dealer e altri giocatori.

Metodi di pagamento del casinò

La piattaforma mette a disposizione un'ampia varietà di opzioni di transazione, comprese carte di credito e debito, portafogli digitali, bonifici bancari e persino criptovalute. In aggiunta, My Stake è noto per il suo impegno nella sicurezza e nella tutela dei dati dei giocatori, garantendo transazioni finanziarie completamente protette e criptate.

I pro e contro del casinò

My Stake offre una serie estesa di benefici, tra cui una variegata selezione di giochi, incentivi competitivi sul mercato, promozioni molto elevate, un team di assistenza clienti dedicato e una varietà di opzioni di pagamento.

Tuttavia, è importante sottolineare che potrebbero essere presenti restrizioni d'accesso in determinati paesi che potrebbero compromettere la possibilità di accedere alla piattaforma.

5. Rabona

Caratteristiche del casinò

Rabona si presenta come un portale virtuale focalizzato su casinò e scommesse sportive, evidenziandosi per le sue peculiarità uniche. Questa piattaforma di gioco ha acquisito riconoscimento soprattutto per la sua varietà di giochi costantemente rinnovata, i suoi premi stimolanti e le suggestive rappresentazioni grafiche.

Promozioni del casinò

Il bonus benvenuto si mostra straordinariamente generoso, del 100% fino a 500€ e la presenza di 200 giri gratuiti. In aggiunta, la piattaforma offre diverse offerte periodiche, come il cashback sulle scommesse e giri gratuite ogni settimana.

Rabona presenta anche un piano di fidelizzazione che premia i giocatori costanti tramite l'accumulo di punti, i quali possono essere scambiati con bonus o premi speciali.

Giochi del casinò

Rabona presenta una vasta gamma di giochi da casinò, che variano dai classici tipici di un casinò tradizionale, come le slot e la roulette, ai diversi giochi da tavolo, sino alle opzioni più uniche nella sezione Live del casinò.

Inoltre, Rabona si distingue nel settore delle scommesse sportive, consentendo agli utenti di scommettere su una vasta selezione di eventi sportivi.

Metodi di pagamento del casinò

Rabona offre una variegata gamma di opzioni di pagamento, tra cui carte di pagamento, portafogli digitali, bonifici bancari e anche criptovalute come:

- Bitcoin;

- Ethereum;

- Litecoin;

- Dogecoin e molte altre.

Inoltre, Rabona si impegna ad assicurare la sicurezza delle transazioni finanziarie dei giocatori, proteggendo con attenzione le loro informazioni personali attraverso robusti protocolli di crittografia SSL.

I pro e contro del casinò

I benefici del casinò Rabona includono una varietà di stimoli e offerte speciali, un'ampia selezione di opzioni di pagamento flessibili e un'esperienza di scommesse sportive a livello mondiale.

Una restrizione di questo casinò è che, a volte, la visualizzazione potrebbe essere limitata per gli utenti italiani. Tuttavia, questa sfida può essere agevolmente superata con vari approcci, come l'utilizzo di una VPN.

6. 20Bet

Caratteristiche del casinò

Con la sua affidabilità e un’elevata tutela dei giocatori, una vasta gamma di possibilità di transazione e un supporto clienti rapido, 20Bet offre un'esperienza completa e avvincente per gli entusiasti di casinò e scommesse sportive.

Promozioni del casinò

Il pacchetto di benvenuto equivale al 100% del primo versamento, con una soglia massima di 120€. In aggiunta, 20Bet presenta offerte periodiche come cashback su scommesse sportive, giocate gratuite e competizioni speciali con premi in denaro e gadget esclusivi.

Il programma di fedeltà di 20Bet consente ai partecipanti di raccogliere punti e godere di privilegi speciali, come bonus su misura e supporto dedicato. Proprio per questo i giocatori sono spesso invogliati a continuare a scommettere su questo casinò. La percentuale di utenti fedeli al casinò è piuttosto alta.

Giochi del casinò

Il portale ospita una variegata gamma di slot machine, spaziando da capolavori del passato a titoli più moderni, e offre una varietà di giochi da tavolo, tra cui roulette, blackjack e poker.

Inoltre, la sezione riservata alle scommesse sportive presenta un vasto assortimento di eventi sportivi sui quali effettuare puntate, includendo discipline popolari come calcio e basket, ma anche sport meno comuni.

Metodi di pagamento del casinò

20Bet mette a disposizione dei suoi utenti una vasta scelta di modalità di transazione per garantire la massima comodità e flessibilità nelle operazioni finanziarie. Tra le opzioni di pagamento supportate troviamo:

- Mastercard;

- Bitcoin;

- Ethereum;

- Litecoin;

- VISA;

- Bonifico bancario, ecc.

I pro e contro del casinò

Tra i suoi punti di forza spiccano una vasta gamma di giochi, generosi incentivi e promozioni accattivanti, una straordinaria varietà di opzioni di transazione e, infine, un servizio di assistenza clienti efficiente.

Tuttavia, è importante notare che il supporto clienti non è disponibile 24 ore su 24, il che potrebbe limitare la possibilità di ricevere assistenza in caso di necessità al di fuori degli orari coperti.

Altri nuovi casinò online in Italia di fiducia che meritano di essere menzionati

GoldenBet

GoldenBet offre ai suoi partecipanti la possibilità di scommettere su una grande varietà di giochi e, allo stesso tempo, partecipare a tornei che vengono organizzati periodicamente. In questi tornei i giocatori possono vincere anche importanti jackpot e avere degli alti guadagni scommettendo poco denaro.

SilverPlay

Ciò che caratterizza SilverPlay in modo distintivo è la sua vasta selezione di giochi di alta qualità provenienti dai principali sviluppatori di software. Gli amanti del casinò potranno fruire di una gamma di slot coinvolgenti, dei tradizionali giochi da tavolo e delle opzioni di casinò live con croupier dal vivo, garantendo un'atmosfera autentica e coinvolgente.

Casino Midas

Il Casinò Midas spicca per la sua offerta di giochi da casinò di eccellente qualità e una vasta gamma di opzioni per quanto riguarda i metodi di pagamento. Ciò che lo contraddistingue in modo unico è l'atmosfera regale e l'attenzione scrupolosa ai dettagli riservata ai propri iscritti.

Casinia

Ciò che caratterizza Casinia in maniera peculiare è l'ambientazione eccezionale e innovativa ispirata al mondo dei cavalieri e dei castelli, che contribuisce a generare un'esperienza di gioco coinvolgente e immersiva.

Inoltre, Casinia offre una serie di benefici incentivi e promozioni per premiare i propri giocatori e incentivare la loro fedeltà.

Betti

Malgrado sia un recente ingresso, Betti ha già suscitato l'interesse di numerosi giocatori grazie alle sue caratteristiche peculiari. Betti offre una variegata gamma di giochi di alta qualità, spaziando dalle slot machine ai giochi da tavolo e alle sessioni live, garantendo un'esperienza di gioco coinvolgente e diversificata.

Come valutiamo i migliori casinò online?

Per esaminare ogni casinò online in modo oggettivo, così come questi nuovi, cerchiamo di valutare una serie di parametri chiave. Iniziamo con una dettagliata analisi per verificare la regolamentazione del casinò sotto una giurisdizione affidabile e rispettata nel settore del gioco d'azzardo.

1. Il possesso di una licenza: la licenza rilasciata da un'autorità di riconosciuta competenza, come nel caso del governo di Curaçao, attesta la legalità e l'affidabilità dell'operatore. In un secondo momento, valutiamo l'assortimento di giochi, che comprende slot machine, giochi da tavolo, casinò live e molte altre opzioni.

2. Ricca varietà di titoli: contribuisce in modo favorevole alla valutazione complessiva dei casinò online. Successivamente, esaminiamo le misure di sicurezza adottate dal casinò per proteggere i dati dei giocatori e garantire transazioni finanziarie sicure.

3. Sicurezza dei dati e le prassi di gioco responsabile: sono assolutamente essenziali. Inoltre, analizziamo l'entità e la liberalità delle offerte promozionali, che comprendono incentivi di benvenuto, promozioni regolari e programmi di fidelizzazione.

4. Trasparenza termini d’uso: Oltre alla generosità dei premi, è fondamentale che essi siano equi e chiari durante l'analisi dei termini d'uso

5. Reperibilità e l'efficacia del supporto clienti: valutiamo i tempi di risposta e l'assistenza offerta attraverso diverse modalità di contatto.

I giocatori italiani possono giocare legalmente ai nuovi casinò online?

In Italia, coloro che amano il gioco d’azzardo hanno l'opportunità di esplorare una vasta gamma di casinò online. A differenza di quanto si possa pensare, partecipare a giochi su casinò non affiliati all'AAMS non costituisce un'azione illecita per i giocatori italiani.

La normativa italiana si concentra principalmente sulla supervisione degli operatori di gioco d'azzardo, piuttosto che sugli stessi giocatori. Pertanto, i cittadini italiani hanno il diritto di accedere in modo legittimo e giocare su casinò online che operano da giurisdizioni estere.

L'unico requisito è che tali gestori osservino le leggi e i regolamenti della loro nazione di appartenenza. Ciò nonostante, è di vitale importanza selezionare casinò affidabili e regolamentati per assicurare una piattaforma di gioco sicura e legale.

Conclusioni

Nel corso della nostra ricerca sulle migliori opzioni di casinò per i giocatori italiani, abbiamo avuto l'opportunità di esaminare attentamente l'elenco dei principali operatori di gioco online al di fuori delle normative italiane.

Ciò che emerge chiaramente è che molti di questi nuovi casinò online in Italia offrono una piattaforma di gioco di altissima qualità, con una straordinaria varietà di giochi, generosi incentivi e promozioni, e un livello di sicurezza delle transazioni che non lascia spazio a dubbi.

FAQ

Quali sono i nuovi casinò online in Italia?

Tra le eccellenti opzioni di casinò in Italia per vivere un'esperienza di gioco straordinaria, possiamo menzionare: Sportaza, 1Bet, National Casino, My Stake, Rabona, 20Bet, GoldenBet, SilverPlay, Casino Midas, Casinia, e per concludere, Betti.

È sicuro giocare nei nuovi casinò online in Italia?

La risposta a questa domanda è affermativa: sì, è del tutto sicuro e affidabile partecipare a giochi su casinò online internazionali. La loro autorizzazione è riconosciuta su scala mondiale, permettendo loro di agire legalmente anche in Italia.

Come giocare nei nuovi casinò online in Italia?

La prima fase implica trovare un casinò che si adatti alle tue preferenze e successivamente procedere con la creazione di un profilo di gioco. In breve tempo, sarai pronto per immergerti nell'entusiasmante mondo proposto dai casinò online!