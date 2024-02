Siti non AAMS – La lista dei migliori Siti Scommesse non AAMS

Abbiamo selezionato appositamente per voi, in questo articolo, i migliori siti scommesse non AAMS del momento. Continuate a leggere per scoprire quali sono.

I siti scommesse non AAMS con le migliori valutazioni

Quelli che scoprirete sono i migliori siti scommesse non AAMS: tutti in breve tempo sono diventati popolari tra i giocatori e hanno ottenuto le migliori valutazioni grazie alle loro caratteristiche:

- Bonus;

- Quote avvincenti;

- Prelievo veloce;

- Assistenza clienti efficiente.

1. SilverPlay – Le carattertistiche

I giocatori che hanno già deciso di aprire il proprio conto su SilverPlay ne sono entusiasti: si tratta di un sito scommesse.

Come creare un conto sul sito di scommesse non AAMS

Aprire un conto sul sito di scommesse non aams SilverPlay è davvero; dovrete semplicemente cliccare, nella homepage, sull’icona “Registrati” per aprire il vostro conto.

L’operazione è semplice, non richiede tanto tempo. In 24h, solitamente, l’account è pronto per essere utilizzato.

Assistenza clienti

Il servizio di assistenza clienti del sito per scommesse non aams SilverPlay; gli operatori specializzati sono sempre pronti a supportare la propria community per qualsiasi problema relativo al conto online.

Possono essere contattati tramite live chat o e-mail. La risoluzione delle problematiche è veloce.

Cosa rende speciale questo sito di scommesse

A rendere speciale questo sito di scommesse non aams sono le sue pr; grazie a questi due suoi punti di forza, SilverPlay si è aggiudicato, davvero, tra i giocatori di tutto il mondo, un posto di tutto rispetto.

Pro e Contro

I punti di forza di SilverPlay sono tantissimi ma, i più importanti riguardano:

- Le promozioni disponibili;

- Le scommesse in tempo reale;

- Virtual sports;

- Assistenza clienti rapida.

La pecca di questo sito di scommesse non aams è quello di non avere una versione mobile.

2. GoldenBet – Le caratteristiche

GoldenBet, lanciato nell’anno 2022, al momento, è uno dei siti di scommesse non aams più incredibili tra quelli esistenti. I giocatori hanno la possibilità di puntare le loro scommesse su una serie lunghissima di sport. La sezione calcio è quella più ricca con oltre 2163 eventi in programma.

Come creare un conto sul sito di scommesse non AAMS

Creare un proprio account sul sito GoldenBet; grazie alla grafica intuitiva del sito web, potrete iscrivervi direttamente dalla homepage cliccando sull’icona “Registrati”. Dopo aver compilato tutti i campi richiesti, il tuo profilo sarà verificato e aperto – solitamente –

Assistenza clienti

Ilè sicuramente un suo. Gli utenti possono contattare gli operatori del sito di scommesse non aams tramite live chat o tramite mail. Solitamente il servizio è molto celere e capace di risolvere ogni tipo di problematica connessa al conto personale.

Cosa rende speciale questo sito di scommesse

Ciò che contraddistingue questo sito di scommesse non aams è il; al di là della sezione calcio, quella più ricca, ve ne sono tante altre nelle quali puntare le proprie scommesse: cavalli,

Pro e Contro

Fra i punti di forza del sito di scommesse non aams GoldnBet troviamo:

- Tantissimi eventi sportivi sui quali scommettere;

- Bonus di benvenuto avvincenti;

- Facilità d’utilizzo e di apertura del conto;

- Servizio di assistenza celere.

Il contro è che non vi è un’app dedicata.

3. My Stake – Caratteristiche

Il sito di scommesse non aams My Stake è stato lanciato nel 2019 e da quel momento è diventato uno dei più popolari tra tutti i giocatori. Ciò che lo caratterizza è l’ampissimo palinsesto di eventi sportivi –anche gli e-sports – nonché le quote superiori agli altri bookmaker.

Come aprire un conto sul sito di scommesse non aams

La registrazione sul sito di scommesse non aams; nella homepage c’è un’icona “Iscriviti” che fa immediatamente accedere al modulo di registrazione. Una volta completati tutti i campi richiesti e caricato il documento di identità si può iniziare a scommettere.

Assistenza clienti

L’assistenza clienti su My Stake è sempre attivata,. È possibile contattare un operatore specializzato di My Stake tramite(l’icona blu si trova direttamente nel sito web) o inviando unaall’indirizzo presente sulla pagina. Nel sito web vi è anche una

Cosa rende My Stake speciale

My Stake si contraddistingue perai quali gli utenti possono accedere. Ci sono ben due bonus di benvenuto, di cui uno dedicato interamente agli e-sports, eallettanti. Potrete scommettere su tantissime competizioni sportive a quote davvero molto interessanti

Pro e Contro

Fra i punti di forza del sito di scommesse non aams My Stake troviamo:

- Bonus e promozioni convenienti;

- Accessibilità;

- Palinsesto sportivo ricco;

- Servizio di assistenza clienti veloce ed efficace.

L’unico punto a sfavore del bookmaker è l’assenza della modalità di pagamento tramite PayPal.

4. Seven – Sito di scommesse non aams

In pochissimo tempo il bookmaker non aams Seven è diventato popolare tra i giocatori italiani e non. Con delle quote molto vantaggiose e una grafica davvero intuitiva, è possibile scommettere sui propri eventi sportivi preferiti in qualsiasi momento. Sono molto interessanti anche i bonus.

Come aprire un conto su Seven

Registrarsi sul sito di scommesse Seven; anche gli utenti meno esperti potranno aprire il proprio conto online. Ci si può iscrivere direttamente dalla homepage del sito, cliccando sull’icona “Registrati”. Dopo aver compilato tutti i campi il profilo sarà attivo.

Assistenza clienti

Il servizio di assistenza clienti di Seven è diventato assolutamente uno dei punti di forza del sito di Seven. Gli utenti possono contattare un operatore specializzato tramite il servizio di. Il primo metodo è certamente più veloce e consente

Cosa rende Seven speciale

Ciò che rende speciale questo bookmaker è certamente la presenza di un; gli utenti possono scommettere su tantissime competizioni (calcio, cavalli, tennis, golf, atletica,), in qualsiasi momento della giornata, usufruendo di promozioni uniche e imperdibili (come i bonus di benvenuto, per esempio).

Pro e Contro

Fra gli aspetti positivi troviamo:

- Ricco palinsesto sportivo;

- Quote interessanti;

- Bonus di benvenuto e altre promozioni;

- Servizio di assistenza clienti veloce ed efficiente.

L’unico contro, per trovarne proprio uno, riguarda i tempi di prelievo che sono leggermente più lunghi rispetto ad altri bookmaker.

5. Palm – Caratteristiche

Il sito di scommesse non aams “Palm” è uno di quei bookmaker che ha subitosoprattutto grazie ai tantissimi eventi disponibili e alle promozioni. La grafica scelta per il sito web lo rende davvero intuitivo, così che tutti possano registrarsi e iniziare a scommettere.

Come aprire un conto su Palm

Aprire un conto su Palm è davvero molto semplice perché è sufficiente recarsi sul suo sito web per accedere. Una volta compilati tutti i campi richiesti – nome, cognome e altri dati anagrafici – e dopo aver scelto username e password, la registrazione è conclusa.

Assistenza clienti

Anche Palm, come tutti gli altri bookmaker inseriti in questo articolo, si contraddistingue per unPotrete contattare un operatore direttamente dal sito web, mediante l’icona della live chat. In alternativa potrete contattarlo anche tramite e-mail. Sono veloci ed efficienti nel servizio.

Cosa rende questo sito di scommesse speciale

Sono diverse le caratteristiche che rendono Palm un sito di scommesse davvero speciale; questo l’hanno compreso gli utenti, fra i quali il bookmaker è diventato. Certamente lehanno giocato un ruolo di rilievo in questo.

Pro e contro

Fra i pro di Palm, bookmaker non aams troviamo:

- Tantissimi eventi;

- Bonus di benvenuto e promozioni;

- Servizio di assistenza clienti;

- Facilità di navigazione sul sito.

Per gli utenti che non parlano inglese, un contro potrebbe essere la mancata traduzione di alcune pagine web.

6. 20Bet – Caratteristiche

20Bet è uno dei bookmaker con tempi di pagamento più rapidi; anche per questo motivo ha attirato l’attenzione di tantissimi utenti, nonostante sia stato lanciato nel 2020. Con tantissimi eventi sportive sui quali scommettere e sport di tutti i tipi, 20Bet è sicuramente l’opzione giusta per divertirsi e vincere.

Come aprire un conto su questo sito di scommesse

Aprire il proprio conto di gioco su 20Bet; l’operazione richiedee dovranno essere inseriti, direttamente nel modulo di registrazione attivabile dalla homepage, tutti i campi richiesti prima di poter attivare effettivamente il proprio profilo (dati anagrafici, conferma dei 18+).

Assistenza clienti

Il servizio di assistenza clienti, importantissimo da valutare nella scelta di un bookmaker,gli operatori di 20Bet possono essere contattati tramite– soluzione più veloce dei problemi grazie al contatto diretto con l’operatore – oppure tramite l’indirizzo e-mail di riferimento presente sul loro sito web.

Cosa rende questo sito di scommesse non aams speciale

Ciò che rende sicuramente speciale questo sito di scommesse non aams è lasui quali gli utenti possono scommettere. Il ricco palinsesto sportivo è sempre un buon punto di partenza per un bookmaker che voglia essere di successo.

Pro e Contro

Fra i pro ci sono sicuramente:

- La grafica intuitiva e la facilità d’utilizzo;

- I buoni bonus di benvenuto;

- Tantissimi eventi sportivi;

- Quote interessanti;

- Ottimo servizio di assistenza clienti.

Il contro è quello di non poter utilizzare PayPal come metodo di pagamento richiesto.

Altri siti non AAMS degni di nota

I siti di scommesse non aams appena descritti sono sicuramente quelli che, adesso, hanno catturato l’attenzione degli amanti delle scommesse sportive. Non sono gli unici però a godere di assolute recensioni positive.

Altri bookmaker non aams di successo sono, per esempio:

1. Freshbet

FreshBet è stato lanciato nel 2021, è diventatotra quelli esistenti. Apprezzato dagli utenti europei, la registrazione al portale è facile, gratuita e veloce. Ci sono tantissimi eventi sportivi sui quali scommettere ed è un

Non è possibile utilizzare PayPal ma ci sono tantissimi altri metodi di pagamento a disposizione (Visa, Mastercard, per esempio o anche le criptovalute).

2. 1Bet

Per gli scommettitori 1Betè una soluzione perfetta. Il Bookmaker mette a loro disposizione

È un bookmaker sicuro, facile da utilizzare con ottime promozioni. Per attivare il profilo è necessario versare un deposito. Non vi è l’opzione dei bonus di benvenuto senza deposito.

3. Casino Midas

Casino Midas è un’ottima scelta per chi voglia scommettere sui propri eventi sportivi preferiti. È possibile spaziare tra una competizione e l’altra senza alcuna difficoltà, vista laprevista.

Anche in questo caso per poter iniziare a scommettere e usufruire dei bonus è necessario versare un deposito in fase di registrazione.

4. Rabona Casino

Rabona, nato nel 2018, questo sito di scommesse non aams è diventato

Offre ai propri utenti tantissimi eventi sportivi sui quali scommettere, sicurezza, affidabilità e bonus invitanti. Il sito non prevede come metodo di pagamento PayPal.

5. Winner

Winner ha saputo imporsi positivamente nel panorama dei siti di scommesse non aams. Sono tanti i suoi punti di forza: dal

Nonostante il servizio di assistenza clienti sia efficiente, gli operatori impiegano un po' più di tempo, rispetto ad altri, nella risposta.

Cosa rende i bookmaker sopra citati i migliori siti di scommesse?

Sono diversi i motivi per i quali i siti di scommesse non aams prima citati siano diventati

Certamente, tutti, hanno saputo catturare l’attenzione degli utenti appassionati alle scommesse sportive, anche quelli che prima erano fedeli ai propri boookmaker.

Fra le diverse ragioni che hanno condotto a questa scelta troviamo:

- Facilità di utilizzo: scegliere un bookmaker accessibile ed intuitivo è sempre la scelta migliore perché significa che lo stesso è stato progettato appositamente sulla base delle esigenze dei propri utenti. Questo è un aspetto da non sottovalutare perché indicativo del fatto che la società tiene ai propri iscritti e vuole assicurare loro un ottimo servizio;

- Bonus e promozioni: molte volte, quando ci si iscrive ad un sito di scommesse, si pensa solamente ad esaminare il palinsesto sportivo – requisito importantissimo – e le quote di gioco. è invece importante anche confrontare i diversi siti per i bonus e le promozioni che offrono. Quelli prima indicativi sono i più competitivi da questo punto di vista;

- Palinsesto sportivo: i siti di scommesse non aams prima citati sono quelli che hanno un palinsesto sportivo più ricco di altre realtà. Per gli appassionati delle scommesse questo è sicuramente un grande punto di forza dal momento che potranno spaziare tra gli eventi e aumentare le probabilità di vincita;

- Servizio di assistenza clienti: questo è un altro aspetto importantissimo da prendere in considerazione quando ci si iscrive ad un sito di scommesse. Il servizio clienti, di fatto, è uno degli aspetti più importanti nella recensione di un bookmaker. Nei siti prima menzionati vi è sempre un servizio efficiente e di tutto rispetto, mediante operatori specializzati che possono essere contattati tramite live chat, e-mail o telefono, a seconda delle proprie esigenze.

Promozioni popolari nei siti scommesse non AAMS

Siamo sicuri che questo argomento sia anche per voi parecchio interessante dal momento che, in generale, tutti gli utenti prima di iscriversi ad un sito di scommesse piuttosto che ad un altro valutano

Questo è sicuramente un aspetto chiave da considerare nella scelta del proprio bookmaker di fiducia dal momento che, ad oggi, ce ne sono tantissimi che offrono delle promozioni davvero interessanti. È il caso dei siti per scommesse non aams prima menzionati. Tutti si sono impegnati nell’offrire ai propri clienti una vastissima offerta di bonus e promozioni allettanti che, nel tempo, hanno saputo come catturare l’attenzione di tantissimi giocatori e spopolare sul web.

I bonus di benvenuto sono certamente quelli più attrattivi dal momento che consentono di iniziare a scommettere in alcuni casi anche senza aver fatto il primo deposito (i cosiddetti bonus senza deposito). Altri bonus di benvenuto interessanti sono quelli che consentono di moltiplicare le proprie vincite o addirittura di triplicarle.

Non mancano anche le promozioni giornaliere o quelle dedicati ad eventi speciali, come per esempio le festività natalizie, i bonus estivi o quelli dedicati al proprio compleanno.

In ogni bookmaker vi è una sezione appositamente dedicata alle promozioni che può essere facilmente consultata dagli utenti; la stessa viene regolarmente aggiornata.

Prima di scegliere il sito di scommesse non aams nel quale aprire il proprio conto, consigliamo di valutare tutte le opzioni a propria disposizione così che la scelta sia ragionata e possa essere altrettanto conveniente a seconda delle proprie esigenze.

Ci sono dei siti di scommesse non aams, infatti, che offrono ai propri utenti pochi bonus di benvenuto e promozioni davvero interessanti in corso d’opera. Sebbene possa apparire sconveniente all’inizio dell’iscrizione una situazione del genere, a lungo termine potrebbe invece diventare molto più conveniente.

I giocatori italiani possono giocare legalmente nei siti di scommesse non aams?

Anche ipossono accedere in totale sicurezza ai siti di scommesse non aams. Sebbene gli stessi nel territorio italiano non siano regolamentati (non hanno la licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) posseggono comunque delle licenze straniere ad operare in qualità di bookmaker pertanto vi è la(per i siti di scommesse non aams che abbiamo citato in questo articolo) che tutto possa avvenire nel pieno rispetto delle regole.

Stando a quanto previsto dalla legislazione italiana, i giocatori dovrebbero registrarsi a bookmaker regolamentati con licenza ADM, dal momento che solo questi ultimi sono considerati legali.

Nulla vieta, comunque, che ogni giocatore possa decidere, in totale libertà, dove aprire il proprio conto di gioco ed iniziare a scommettere sugli eventi sportivi che preferisce.

Nulla accade, infatti, se il giocatore italiano decide di iscriversi ad un sito scommesse non AAMS. Una volta rispettati tutti i requisiti d’iscrizione, come per esempio la maggiore età, nulla impedisce di aprire il proprio conto e giocare online. L’unico rischio, al quale si può andare incontro, in tal senso, è quello che il sito del bookmaker venga bloccato sui dispositivi in Italia. Questo non significa, però, che i propri soldi possano andar persi o altri imprevisti di questo tipo.

È generalmente sconsigliato dalle autorità italiane di iscriversi ai siti non aams per via della mancata regolamentazione italiana sulle politiche di gioco sicuro come, per esempio, l’autoesclusione. Chi si iscrive ai siti scommesse non aams, di fatto, non può accedere a tale possibilità.

Sta comunque al giocatore scegliere quale sia il bookmaker che più preferisce per le proprie scommesse online, anche in virtù delle proprie esigenze e dei propri gusti personali. Per questo motivo consigliamo di confrontare più siti scommesse e scegliere, poi, in base alle diverse opzioni quello per sé più conveniente.

Quali sono le principali differenza tra i bookmaker regolamentati AAMS e quelli non AAMS?

La principale differenza tra i bookmaker regolamentati AAMS e quelli non AAMS risiede nellaottenuta per operare nel settore del gioco d’azzardo.

La licenza AAMS è un’autorizzazione rilasciata in Italia per regolamentare le attività di gioco d’azzardo e scommesse online. L’acronimo AAMS si riferisce all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente incaricato di vigilare sul settore di riferimento.

Nel contesto italiano la licenza italiana è fondamentale per qualsiasi operatore o fornitore che desideri offrire servizi di gioco d’azzardo. Per ottenere questa specifica licenza, i bookmaker devono soddisfare rigorosi requisiti stabiliti dall’ADM come, per esempio:

- Integrità e trasparenza: le società dei bookmaker devono dimostrare di essere finanziariamente stabili e di operare nel settore in modo legale e trasparente;

- Protezione dei giocatori: tutti i bookmaker, per ottenere la licenza ADM, devono attuare misure di prevenzione del gioco d’azzardo conclusivo, proteggendo i giocatori più vulnerabili;

- Tassazione e contributi: gli operatori devono contribuire economicamente pagando tasse e contributi;

- Promozione del gioco responsabile: gli operatori devono promuovere, sempre, il gioco responsabile e fornire attente informazioni sui pericoli connessi al gioco d’azzardo.

I bookmaker non AAMS, invece, sono quasi sempre autorizzati ad operare nel settore delle scommesse tramite una licenza ottenuta dal Curacao; l’autorità di regolamentazione dei giochi d’azzardo a Curacao è il Curacao eGaming. Si tratta di un organo governativo responsabile sia del rilascio che della supervisione delle licenze di gioco per gli operatori che operano sotto la giurisdizione del posto.

Nonostante molti pensino che queste licenze siano meno rigorose, al contrario i giocatori che si iscrivono sulle piattaforme non aams possono contare su un alto livello di protezione e sicurezza; i siti non aams prima citati rispecchiano sicuramente le caratteristiche appena qui esposte.

Scommesse e fornitori di software nei siti scommesse non AAMS

Sono tantissimi gli utenti al mondo che hanno deciso di aprire il proprio conto su un sito di scommesse non aams. Le motivazioni, come avrete ben capito dalla lettura di questo articolo, sono diverse e riguardano sostanzialmente leche questi bookmaker offrono ai propri utenti rispetto agli altri.

Ciò che più rapisce l’attenzione dei più appassionati è il ricchissimo palinsesto sportivo offerto così, come, per esempio, gli e-sports.

Con quest’ultimo termine facciamo riferimento a quelle competizioni sportive interamente governate dai videogames in cui giocatori professionisti o amatoriali si sfidano in diverse discipline.

Nei siti di scommesse online non aams ci sono delle intere sezioni dedicate agli e-sports e, come nei giochi tradizionali, gli utenti possono scommettere su una serie di risultati possibili.

Le quote per gli e-sports vengono stabilite in modo simile alle scommesse sugli sport tradizionali: sostanzialmente i bookmaker determinano le probabilità per ciascun risultato e offrono quote corrispondenti. I giochi virtuali sono trasmessi anche 24/24h così che i giocatori possano seguirli in tempo reale, in qualsiasi momento della giornata.

Uno dei migliori fornitori di software per siti scommessi sui siti non aams è sicuramente Microgaming, soprattutto per la sezione degli e-sports. Si tratta di una società fondata nel 1994 e ad oggi nota per essere una delle migliori fra quelle esistenti.

La stessa è diventata una vera e propria autorità nel settore per le proprie caratteristiche. I siti web dei bookmaker non aams, proprio per i software sui quali vengono fondati, sono estremamente accessibili e accattivanti.

Dalla grafica ai colori, alla costruzione delle sezioni e alla velocità di navigazione: queste sono caratteristiche che sicuramente hanno contribuito al loro immediato successo nel mondo delle scommesse online e che continuano ad attrarre giocatori da tutto il mondo anche oggigiorno.

Pro e contro dei siti scommesse non AAMS

Sebbene dei punti di forza dei siti di scommesse non AAMS se ne sia parlato in abbondanza, abbiamo deciso di dedicare un paragrafo a quest’argomento per ribadire la loro convenienza rispetto a tutti gli altri bookmaker.

In particolare i Pro sono:

- Facilità di iscrizione: a differenza di molti altri siti per scommesse, quelli non AAMS – soprattutto quelli menzionati da noi in questo articolo – consentono agli utenti una registrazione facile e veloce. In pochissime mosse e minuti, i giocatori possono iniziare a scommettere sui propri eventi sportivi preferiti, senza dover attendere giorni e giorni l’attivazione del proprio profilo online. La facilità di iscrizione è accompagnata anche da una estrema facilità d’utilizzo dei siti web;

- Bonus e promozioni accattivanti: un altro punto di forza riguarda sicuramente l’offerta di bonus di benvenuto e promozioni davvero convenienti per gli utenti. Sin dal momento dell’iscrizione potrete beneficiare di offerte validissime per le vostre scommesse online;

- Palinsesto sportivo: il palinsesto sportivo dei bookmaker non aams è davvero ricchissimo. Gli eventi sportivi sui quali si può scommettere sono tanti e variegati. Gli sport presenti nell’apposita sezione dei siti di scommesse non aams sono tanti e si spazia dai più noti a quelli più di nicchia. Ci sono anche gli e-sport ai quali si può scommettere – solitamente 24/24 e 7/7;

- Servizio di assistenza clienti: il servizio di assistenza clienti dei bookmaker menzionati e, in generale, di quelli non aams è veloce, efficiente e facile da contattare. Tutti i siti web hanno direttamente nelle pagine di navigazione del sito un’icona tramite la quale accedere al servizio di supporto. Immediatamente un operatore specializzato è disponibile nella risoluzione dei problemi.

Fra i contro invece, vi è la possibilità che il servizio di assistenza clienti sia offerto solo in liingua inglese e che fra i metodi di pagamento accettati non via sia PayPal.

Conclusioni

I siti di scommesse non AAMS hanno conquistato glie continuano a catturare la loro attenzione per tutti i motivi descritti. Gli utenti che hanno già aperto il loro conto di gioco sui bookmaker stranieri sono estremamentee dei risultati ottenuti.

FAQ

Quali sono i migliori siti scommesse non aams?

I migliori siti non aams, al giorno d’oggi, sono sicuramente:. Altri importantissimi bookmaker sono, invece,Ognuno di questi offre ai propri giocatori tantissimi giochi e promozioni decisamente allettanti.

È sicuro giocare a siti scommesse non aams?

Giocare ai siti scommesse non aams èper i giocatori provenienti da tutto il mondo; grazie alle loro licenze, i bookmaker stranieri sono regolamentati e controllati dalle autorità governative alle quali si riferiscono. Questo consente ai giocatori di poter stare tranquilli anche rispetto al lato economico.

Come giocare a siti scommesse non aams?

Giocare ai siti scommesse non aams; tutti i bookmaker sono progettati per essere estremamente accessibili dunque anche chi non ha mai avuto esperienza in tal contesto può facilmente aprire il proprio conto – previa registrazione – ed