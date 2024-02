Saluzzo, per Trame di Quartiere arrivano Enrica Tesio e Ferruccio Pastore

Enrica Tesio, blogger e scrittrice torinese, venerdì 16 febbraio è protagonista di “Trame di Quartiere”, la rassegna culturale della biblioteca civica di Saluzzo “Lidia Beccaria Rolfi”. L’appuntamento è alle 18 nella Sala tematica de “Il Quartiere” (ex caserma Musso, piazza Montebello 1).

Tesio, laureata in Lettere con indirizzo cinematografico, copywriter da quando aveva 20 anni, due figli, due gatti e un mutuo, presenta il suo libro "I sorrisi non fanno rumore”, una fiaba di Natale ai tempi dei social.

“Fresco come il vento dell’est – dicono gli editori - che porta con sé Mary Poppins, questo è un romanzo di adulti e di bambini, di elfi natalizi e e-mail dirette in Lapponia, di addii, di guai e d’amore, che ci racconta noi stessi, il nostro tempo veloce, le ipocrisie in cui troppo spesso stritoliamo i nostri desideri. Con il suo timbro inconfondibile Enrica Tesio scrive una fiaba metropolitana amara e dolce, capace di farci sorridere nel buio”.

La rassegna “Trame di Quartiere” prosegue mercoledì 21 febbraio con Ferruccio Pastore che presenta "Migramorfosi: apertura o declino". Il ritrovo, sempre in Sala tematica, è alle 21.

“Ognuno di noi si interroga sul futuro del fenomeno migratorio – spiegano i curatori - e sull’impatto che questo può avere sulla propria vita. Come conciliare la tutela dei diritti delle persone con la complessità delle problematiche dell’accoglienza e dell’integrazione? Per poter partecipare al dibattito pubblico siamo chiamati a informarci e a verificare la narrazione che ci viene proposta”.

Pastore è il direttore del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione (Fieri). In precedenza è stato vicedirettore del Centro Studi di Politica Internazionale (Cespi). Come ricercatore, si occupa da tempo di questioni sociali e politiche legate alle migrazioni internazionali.