Arrampicata Sportiva: è scattato il circuito di Coppa Italia 2024, Irina Daziano 21^ a Prato

Il Crazy Center di Prato ha ospitato la prima tappa del circuito di Coppa Italia 2024 di Arrampicata Sportiva, con l'esordio per la specialità Boulder.

"Una sfida appassionante, con una escalation di difficoltà che ha tenuto sia atleti che spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo blocco."

In gara anche la chiusana Irina Daziano, campionessa italiana U20 e terza in Coppa Italia Assoluta 2023: per la portacolori della In Out Climbing 21° posto nella categoria Senior femminile.

Successi di Federica Papetti tra le donne e Pietro Biagini per quanto riguarda la competizione maschile.

Dopo questa prima entusiasmante tappa cresce l’attesa per la seconda, in programma il 24 e 25 febbraio al Deva Wall di Ferrara, mentre sabato 17 avrà luogo la prima tappa di Coppa Italia Speed alla Big Walls di Brugherio (MI).