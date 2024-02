Atletica Mondovì: Giacomo Provera campione regionale sui 60 ostacoli cadetti

Nel week end appena trascorso presso nel Palazzetto dello Sport di Bra, si sono svolti i Campionati Regionali cadetti e cadette sui 60 metri e 60 ostacoli, manifestazione organizzata dall’Atletica Alba in collaborazione l’Atletica Avis Bra.

L’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo porta a casa un titolo regionale con Giacomo Provera nella finale dei 60 metri ostacoli in 8”62 che precede il portacolori dell’Atletica Racconigi Francesco Pernicone e Nicolò Borello (Strambino) entrambi a 8”83.

Per Giacomo si tratta del 3° titolo regionale dopo quello dello scorso anno, sempre sui 60 ostacoli indoor, e dei 300 metri hs; il crono ottenuto lo colloca al terzo posto delle graduatorie italiane, piazzamento che certifica la bontà del percorso avviato e del lavoro svolto dai tecnici Ferdinando Pace e Andrea Oderda con la collaborazione tecnica esterna di Gianluca Magagna.

Ottimo sesto posto per Francesco Simbula, al primo anno di categoria, sceso a 9”30 (in gara anche Pietro Ominelli 11”05). Nei 60 metri piani 170 le cadette e 140 i cadetti ai nastri di partenza. I migliori dei monregalesi sono stati lo stesso Provera e Lorenzo Lequio rispettivamente qualificati in batteria con 7”66 e 7”81: nella finale B Giacomo si ferma a 7”82 crono che gli vale il 10° posto, mentre per il compagno 15° posto in 7”84. Da segnalare Simbula con il suo 7”90, seguito da Federico Dell’Angelo (8”25), Alessandro Beccaria (8”32), Lorenzo Marino (8”48), Andrea Sacco (8”56), Manuel Surriano (8”60), Matteo Provera (8”66), Pietro Ominelli (9”04), Nicola Chiecchio 9”61. Tra le cadette ottima prova della rappresentante del Polo di Carrù Sofia Musso che, da primo anno, sfiora l’accesso ad una finale fermandosi a 8”60 e di Cecilia Balbo 8”74. A seguire troviamo appaiate Paola Ambrosio, Brigitte Baudissone e Lucia Chiecchio con 8”92, poi Laura Sito 9”04, Alessia Lettieri 9”15, Giorgia Berbotto 9”24, Matilde Basilio alla sua prima gara 9”32 e Cecilia Mameli 9”96.