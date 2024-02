Cuneoginnastica al debutto nel campionato interregionale di Serie C

Mortara, campionato interregionale di serie C della Federazione Ginnastica d'Italia di Ginnastica Artistica femminile.

Giovanissima squadra quella della Cuneoginnastica che ha iniziato uno dei campionati dal più alto livello tecnico, quello della zona 3 dove militano le regioni di Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia.

Capitan Marta Isaia, ginnasta saluzzese, la più esperta ma sempre al debutto in un campionato così importante guida le quattro ginnaste più giovani: le cuneesi Asia Delfino e Sara Hadouz le uniche due atlete ad aver già preso parte a questo importante campionato lo scorso anno insieme alle due giovanissime alla prima esperienza nella categoria junior e al debutto in serie C, la cuneese Jennifer Pancera e la caragliese Alissa Frakulla.

Ottime prestazioni per le ginnaste della Cuneoginnastica sugli attrezzi, precise alla parallele, brillanti al corpo libero e potenti al volteggio, buon potenziale invece alla trave ma non sfruttato nella gara odierna, qualche errore ed indecisione di troppo ha compromesso in parte il risultato finale; almeno 3 punti lasciati su questo insidioso attrezzo.

Oltre 20 le compagini impegnate in campo gara con le prime squadre lombarde dai punteggi stellari; il team Cuneoginnastica conclude a metà classifica pagando il peso dell'assenza delle tre ginnaste più esperte di tutto il settore assenti perché in prestito per il campionato di serie B (Sofia Ambrosio, Alessia Ristorto e Lucrezia Silvestro).

Prossimo appuntamento a Rimini per il primo week end di marzo dove l'obbiettivo sarà quello di raggiungere e superare la soglia dei 130 punti.