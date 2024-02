Volley femminile: continua la scalata delle giovanili Lab Travel Honda Cuneo

Bilancio in positivo per la Serie C che torna a vincere dopo due settimane di pausa dal Campionato; l’Under 18 si rialza dopo la sconfitta contro l’Alba Volley e l’Under 13 inizia la seconda fase vincendo una sfida complicata. Amaro in bocca per Under 16 e Under 14 che lottano, ma non riescono a portare a casa nuovi punti.

“Ricomincio da tre”: per citare un grandissimo film del maestro Troisi, ecco il leitmotiv della prestazione della nostra 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂: dopo uno stop dalle gare di due settimane, causato dalla Final Four di Coppa Piemonte, le biancorosse tornano in campo pronte a rimettersi in gioco. La sfida contro la formazione del Tempocasa Vol-Ley Academy di Volpiano, attualmente in penultima posizione, si annuncia più difficile del previsto: la compagine avversaria, infatti, risulta essere notevolmente differente da quella affrontata nel match di andata. Rafforzata da notevoli elementi provenienti dalla rosa della Serie B1 (due categorie superiore alla Serie C), le torinesi di Coach Andreotti, dopo un primo set vacillante, danno filo da torcere alle atlete di 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨-𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨.

Sicuramente le nuove entrate apportano valore aggiunto alla squadra e, grazie alla tecnica e all’esperienza maturate in un campionato di altissimo livello quale la B1, riescono a mettere in seria difficoltà il gioco cuneese, aggiudicandosi il 3° parziale e riaprendo così le sorti del match. Nel 4° set si procede a braccetto fino al 24-24. Le cuneesi sprecano due occasioni d’oro per chiudere definitivamente i conti e l’ombra del tie-break sembra avvicinarsi inesorabilmente. Grazie ad una diagonale strettissima di Cassini che segna il sorpasso sul 26-27 e al muro finale firmato Thior, le biancorosse riescono a guadagnare tre punti preziosi, per il morale e per la classifica; un risultato altamente soddisfacente, testimone del fatto che grinta e capacità non mancano certo alla squadra di Giordanetto e, d’ora in avanti, servirà metterle in campo dal primo minuto. Per la 15esima giornata di Campionato, le nostre atlete torneranno a giocare sul campo di casa: l’appuntamento è per Sabato 17 Febbraio, ore 19:00, contro la formazione del Volley Cigliano.

[Tempocasa Vol-Ley Academy – Lab Travel Honda Cuneo 1-3 (23-25 / 22-25 / 25-18 / 26-28)]

L’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖 dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢-𝐅𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧 conclude con una netta vittoria le gare di andata del Girone 1°/4° posto. Grazie al 3-0 contro la formazione del Monvi Lpm Bam, le cuneesi consolidano la 3° posizione in classifica, alle spalle dell’Alba Volley e del Libellula Volley. Martedì 13 Febbraio, ore 21:00, prenderà il via il girone di ritorno, con la sfida proprio contro le ragazze del Libellula Volley di Coach Pretto. Le biancorosse cercheranno di ribaltare il risultato dell’andata, volgendo la gara a proprio favore. Le avversarie sono una formazione solida e combattiva, contro cui serviranno testa e determinazione per portare a casa il risultato.

[Lab Travel Honda Cuneo – Monvi Lpm Bam 3-0 (25-19 / 25-17 / 25-21)].

L’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟔, nella gara valevole per gli ottavi di finale del Girone 1°/16° posto, incappa in una sconfitta per mano delle ragazze del Monvi Lpm Bam Rossa di Coach Viola. I primi due parziali vedono le padrone di casa sempre in vantaggio, fino a quota venti punti; poi, però, le avversarie tirano fuori la grinta e le cuneesi si lasciano forse intimidire: errore dopo errore, l’autostima e la lucidità diminuiscono e le monregalesi strappano la vittoria sul filo del rasoio. Il 3° parziale è a senso unico: le atlete dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭𝐢-𝐅𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧 non lasciano spazio al gioco avversario e macinano punti pallone dopo pallone, chiudendo il set sul 25-13. Il quarto parziale vede un buon avvio da parte della formazione cuneese, ma di nuovo le avversarie prendono il largo e, questa volta, gli sforzi biancorossi non bastano per colmare il divario di punti. Una sconfitta che si sarebbe potuta evitare con qualche attenzione in più e, soprattutto, con una prova di carattere che avrebbe risollevato il morale della squadra. Acqua passata non macina più e ora è già tempo di prepararsi per le prossime gare; dopo lo stop di questa settimana, le cuneesi disputeranno un girone all’italiana per determinare le posizioni in classifica dall’8° al 16° posto.

[Lab Travel Honda Cuneo – Monvi Lpm Bam Rossa 1-3 (27-29 / 23-25 / 25-13 / 16-25)].

C’è una fine per tutto, anche per il filotto di vittorie dell’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒, che incappa nella prima sconfitta da inizio Campionato. Nonostante il filotto di 10 vittorie consecutive, questa volta le atlete di 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐮𝐞𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫𝐨-𝐏𝐞𝐚𝐧𝐨 hanno ceduto davanti degne avversarie del Volley Cherasco. Il tutto, dopo 4 set combattuti fino allo stremo: a parte uno scivolone nel secondo parziale, dove le biancorosse non riescono a entrare in partita e rimangono in balia del gioco avversario, nel corso del match le formazioni hanno giocato alla pari, infiammando gli animi del pubblico presente che, armato di trombette e voce, non ha fatto mancare il proprio sostegno. Nota dolente l’infortunio, a quota 27-26, di Aldobasic: una distorsione al ginocchio che la costringerà in panchina per almeno una settimana. Il set conquistato sulla soglia dei 30 punti, permette però alle cuneesi di consolidare definitivamente la 2° posizione in classifica. A paragone di quanto fatto negli altri gironi, si classificano come la 2° classificata con il maggior numero di set vinti. Questo risultato permette loro di accedere alla fase finale, a eliminazione diretta, per stabilire la classifica 1°/16° posto. La prima partita le vedrà scontrarsi con la formazione del Pgs El Gall, già affrontata nel quadrangolare del mese scorso organizzato dalla Pallavolo Valle Belbo. D’ora in avanti non sono concesse distrazioni, serviranno lucidità e grinta per proseguire il cammino verso la vetta. L’appuntamento è per Sabato 12 Febbraio, ore 15:30, presso il Palazzetto dello sport di Grinzane Cavour

[Volley Cherasco - Lab Travel Honda Cuneo 3-1 (25-20 / 25-6 / 27-29 / 25-17)].

Proseguono le soddisfazioni per le piccole dell’𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑 che, nella prima gara della seconda fase, conquistano la netta vittoria per 3-0 contro la solida formazione del Libellula Volley. Tre parziali di grande adrenalina, dove le due formazioni lottano punto a punto e, addirittura, superano per ben due volte la soglia dei 25 punti. Un grande risultato, frutto di allenamenti proficui e uno spirito competitivo e affamato di vittoria. Nella 2° giornata di gare, le gattine dei 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐒𝐜𝐡𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫 affronteranno la formazione del Rs Volley Racconigi, questa volta sul taraflex di casa. L’appuntamento è per Domenica 18 Febbraio, ore 15:00, presso la Palestra Ex Media 4 di Cuneo.

[Libellula Volley - Lab Travel Honda Cuneo 0-3 (25-27 / 26-28 / 23-25)].

Ecco di seguito i prossimi appuntamenti:

𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟑/𝟎𝟐 𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟖: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - LIBELLULA VOLLEY

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟕/𝟎𝟐 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟑𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟒: PGS EL GALL - LAB TRAVEL HONDA CUNEO

Palazzetto dello Sport – Grinzane Cavour

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟕/𝟎𝟐𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎

𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - VOLLEY CIGLIANO

Palestra Ex Media 4 - Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟖/𝟎𝟐 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟑𝟎/𝟏𝟏:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - VOLLEY MARENE BLU

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟐: LAB TRAVEL HONDA CUNEO - VOLLEY MARENE GIALLA

Palestra Ex Media 4 – Cuneo

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟖/𝟎𝟐 𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟎𝟎

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟑: LAB TRAVEL HONDA CUNEO – RS VOLLEY RACCONIGI

Palestra Ex Media 4 – Cuneo