Con Datameteo il Volley Busca non esce mai impreparato

Una nuova partnership per il Volley Busca, che si avvale della sponsorizzazione di Datameteo provider di servizi meteorologici professionali che opera in Italia e nel mondo per erogare dati, software e soluzioni in ambito di meteorologia e climatologia.

« Sono entusiasta di annunciare il nostro sostegno al Volley Busca» - dichiara Gabriele Ghibaudo CEO di Datameteo - « con questa partnership, Datameteo si impegna a contribuire attivamente al progetto volley, restituendo quanto di valore il territorio buschese ci ha offerto nel corso degli anni. Vogliamo essere parte integrante della comunità locale, promuovendo progetti sportivi e sostenendo iniziative che favoriscono la diffusione delle tematiche ambientali e del cambiamento climatico. In particolare, attraverso il nostro progetto Datameteo Educational, intendiamo sensibilizzare le scuole, le nuove generazioni e gli atleti tutti sulle sfide ambientali del nostro tempo, incoraggiando una maggiore consapevolezza e azione verso un futuro più sostenibile».

Datameteo.com marchio di LRC SERVIZI nasce nel 2000 per operare nel settore dell'elaborazione dati e forecast meteo, consulenza e monitoraggio, pianificazione e sviluppo di servizi ad alte prestazioni per il mondo della meteorologia, della nautica, dell'ambiente, della viabilità, delle energie rinnovabili, etc.

Il loro modello di business si è consolidato nel corso degli anni orientandosi verso un target di clientela in cui l’impiego dei dati meteorologici costituisce un elemento fondamentale in processi di controllo, monitoraggio, organizzazione e decision making.

Considerato l’elevato impatto economico delle condizioni, delle allerte delle previsioni meteorologiche nel mercato globale Datameteo.com ha sviluppato fin da subito una gamma completa di servizi e prodotti per la meteorologia sinottica, modellistica matematica applicata ad alto contenuto tecnologico impiegando tecnologie innovative ad apprendimento neurale e machine learning per poter competere ad alti livelli sul mercato internazionale

