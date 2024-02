Agricoltori, Meloni “Capisco proteste, da Ue transizione ideologica”

ROMA (ITALPRESS) - "Capisco le proteste. L'agricoltura è in una situazione molto difficile in Europa, anche per le follie della transizione che dicevano fosse ecologica e invece era ideologica". Lo dice il premier Giorgia Meloni al Tg5."Per modificare tutto questo le elezioni europee faranno la differenza", ha aggiunto, spiegando "che a livello nazionale le risorse per il settore sono aumentate. Facciamo del nostro meglio ma la questione europea è dirimente"."L'opposizione fa il suo mestiere, la vedo più nervosa della maggioranza - sottolinea il presidente del Consiglio -. La maggioranza la trovo compatta, ci sono sfumature diverse, ma è un valore aggiunto. Stiamo insieme per scelta, quando c'è da trovare soluzioni le troviamo".- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).