Lloyd Austin ricoverato, numero 1 del Pentagono in terapia intensiva

(Adnkronos) - Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Walter Reed National Military Medical Center in Virginia "per un problema alla vescica". Ha trasferito i compiti alla sua vice Kathleen Hicks. Lo rende noto il Pentagono, aggiungendo che non è ancora chiaro per quanto tempo rimarrà in ospedale.

Lo scorso dicembre i medici hanno diagnosticato al ministro della Difesa un cancro alla prostata e ha subito un intervento chirurgico. Il ricovero to secret di Austin, tenuto inizialmente nascosto anche al presidente Joe Biden, aveva sollevato diverse polemiche negli Usa. Il 1 gennaio Austin era stato quindi nuovamente ricoverato in ospedale a causa di complicazioni.