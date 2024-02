Diventare volontari del soccorso: iscrizioni aperte al corso dell'Asava di Alba

Si svolgerà venerdì 1° marzo alle ore 20.30, presso il salone polifunzionale di Grinzane Cavour (via IV Novembre 2), la presentazione del corso per volontari del soccorso 118 organizzato dall’Asava di Alba. Sono aperte le iscrizioni (telefono 392/16.04.481, mail asava@asava.it). Il corso prevede 50 ore di teoria e 100 ore di tirocinio pratico protetto.

Commenta il presidente dell’associazione Franco Sampò: "Invito tutte le persone interessate a partecipare, l’apporto di nuovi volontari è indispensabile per permetterci di gestire al meglio l’organizzazione dei nostri servizi, continuando a essere un punto di riferimento per le persone in difficoltà del territorio".

Si può, intanto, ancora presentare fino alle ore 14 del 15 febbraio la domanda per il servizio civile in pubblica assistenza: sarà gestito dall'Anpas ed è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 e i 29 anni non compiuti. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in Servizio Civile spetta un assegno mensile pari a 507,30 euro. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente su piattaforma online DOL https://domandaonline.serviziocivile.it.