Costigliole Saluzzo, al via l'iter per la Circonvallazione

Un’opera attesa da tempo, per cui si avvia definitivamente un iter che prevede la condivisione di tre enti uniti da un unico obiettivo: Regione, Provincia e Comune di Costigliole Saluzzo intendono mettere finalmente le basi per il progetto della circonvallazione di Costigliole.

Lunedì scorso l’incontro al grattacielo del Lingotto con l’assessore regionale alla Viabilità Marco Gabusi, il capo di gabinetto del presidente Gianluca Vignale e il consigliere regionale Paolo Demarchi, ha permesso all’Amministrazione provinciale (presente l’assessore alla viabilità Silvano Dovetta) e comunale (rappresentata dal sindaco Fabrizio Nasi, dal vicesindaco Nicola Carrino e dall’assessore Massimo Colombero) di cominciare a definire i passaggi chiave di questa operazione, con l’obiettivo di arrivare ad un progettazione condivisa, per cui poi cercare adeguati finanziamenti.

L’arteria in fase di studio, sul territorio costigliolese, collegherà due strade provinciali, ipoteticamente da via Busca a via Villafalletto e in un secondo lotto potrà arrivare sino a via Savigliano, permettendo di collegare Costigliole a tutti i paesi del circondario: si raggiungeranno quindi le città di Saluzzo e Cuneo senza dover passare per il centro del paese dei tre castelli. Sarà necessaria, a stretto giro di posta, una interlocuzione con le Ferrovie dello Stato per definire passaggi e intersezioni con la linea ferrata.

Commenta il primo cittadino: «Il tavolo di lavoro inaugurato lunedì ci porterà a progettare l’opera viaria più importante per il nostro paese, destinata ad alleggerire l’intenso traffico che interessa il concentrico, spostare in periferia larga parte dei mezzi pesanti, favorire i trasporti delle aziende già presenti sul territorio e quelle che si stanno insediando, anche grazie alle opportunità offerte dal Bando Borghi. Un’infrastruttura che ci permetterà, con una diversa gestione del traffico, di tutelare quelle zone “sensibili” su cui dobbiamo porre l’accento della sicurezza: penso in primis al polo scolastico in fase di completamento».

Dichiara l’assessore provinciale alla Viabilità Silvano Dovetta: «La Provincia ha inserito il progetto della circonvallazione tra quelli più importanti e urgenti da effettuare sul territorio. Avrà effetti positivi su tutto il fondo-valle e il Buschese, ma soprattutto porrà rimedio all’annosa problematica viaria di Costigliole, offrendo così un percorso migliorativo alle numerose aziende della nostra zona. Siamo grati alla Regione per l’interesse e ci stiamo attivando per arrivare al prossimo incontro con nuovi elementi, così da velocizzare la progettazione».

Paolo Demarchi, consigliere regionale: «È stato un incontro proficuo e costruttivo: con l’assessore Gabusi lavoriamo per poter finanziare quest’opera con i fondi per lo Sviluppo e la Coesione Governo - Regione Piemonte».