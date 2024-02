Donato un nuovo mezzo alla onlus "Raggi di Bene", che cerca nuovi volontari

Nuovo mezzo per "Raggi di Bene", associazione Onlus che si occupa di progetti in ambito sociale a Bene Vagienna, che presto compirà vent'anni di servizio.

Si tratta di un Fiat Doblò, donato grazie al contributo del Comune di Bene Vagienna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che è stato inaugurato con un momento collettivo, domenica 11 febbraio, dopo la messa solenne nella chiesa parrocchiale.

"Si ringrazia il vicesindaco, Rosaria Dogliani, uno dei fondatori insieme a Marco Taricco dell'associazione Raggi di Bene. - ha detto la presidente del sodalizio Chiara Grisotto - "Grazie al sindaco e dall'amministrazione comunale per il generoso contributo e alla fondazione CRT e a Don Antonio per la disponibilità. Un pensiero e un ringraziamento vanno poi ad Aldo Taricco, che mi ha preceduto in questa carica con dedizione e spirito di altruismo, a Bene Banca che non ha mai fatto mancare il suo appoggio e che continua ad assistere con contributi economici alcune nostre iniziative ad esempio i nonni vigili. Infine, ma non per meno importanza, voglio ringraziare il maresciallo dei carabinieri Chiara Boasso, i vigili dell'unione del fossanese, la fondazione socio-assistenziale Gazzera-Magliano, Piervito Lo Bello per il lavoro svolto fino ad ora e tutti i volontari che in questi 15 anni di Raggi di Bene dedicano ed hanno dedicato il loro tempo ad aiutare gli altri."