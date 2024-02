Grande successo di partecipazione e divertimento per tutti al Carnevale di Boves

Grande partecipazione di pubblico e divertimento per tutti nell'ultima giornata del Carnevale che si è svolta in piazza Italia a Boves. Tra coriandoli, stelle filanti e tanta goliardia, la festa più pazza dell'anno ha intrattenuto grandi e soprattutto piccini che hanno trascorso un pomeriggio in allegria propiziato anche dalla splendida giornata di sole.

"Oggi a Boves abbiamo assistito ad una grande festa di Carnevale - dice il vicesindaco Matteo Ravera - Piazza Italia era gremita di centinaia di bambini e famiglie, tutti pronti a divertirsi. Tante maschere colorate, coriandoli e tanta allegria hanno reso l'atmosfera davvero magica. Come ad Halloween e a Natale, anche in occasione del Carnevale Boves ha saputo distinguersi e, come dice la nostra canzone, quando è ora di fare festa "siamo sempre i primi".

Un grazie particolare da parte dell'amministrazione comunale va all'Assessore Raffaella Giordano e alla Consigliera Irma Goletto che sono instancabili organizzatrici delle manifestazioni: "Il loro entusiasmo e la loro dedizione sono contagiosi e si vedono nel risultato - conclude Ravera - Il nostro carnevale è stato una festa di comunità che ha dimostrato ancora una volta lo spirito di collaborazione e di amicizia che contraddistingue la nostra città".