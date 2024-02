Parte il cantiere per la realizzazione del nuovo "Baruffi" a Mondovì Piazza

Si apprestano a partire i lavori che porteranno alla realizzazione dei nuovo "Baruffi" di Mondovì.

La zona di cantiere è quella di via della Polveriera, nell'area di fronte alla palestra scolastica, di recente costruzione.

"Si tratta dell'intervento più volte descritto dai giornali e delineato nei suoi particolari nell'incontro pubblico svoltosi nello scorso mese di novembre (leggi qui) - scrive in una lettera indirizzata ai residenti della zona il sindaco e presidente della Provincia, Luca Robaldo - "I lavori sono interamente finanziati a valere sui fondi PNRR e prevedono una spesa complessiva di circa 15 milioni di euro con questo impegno economico si realizzerà il nuovo edificio e si abbatterà l'edificio attuale, quello di via Tortora. Le tempistiche, imposte dal PNRR stesso, prevedono che l'intervento sia completamente concluso entro il 3 marzo 2026. Le scrivo, scusandomi del disturbo, perché sono fortemente convinto che sia compito degli Amministratori informare con trasparenza i cittadini, per ringraziarla fin d'ora per la lettura di questo avviso e per la pazienza che riserverà ai disagi che, inevitabilmente, questo cantiere comporterà per la zona compresa fra via Carboneri, via della Polveriera, via Divisione Cuneense e via del Brich.

L'obiettivo resta quello di ridurre al minimo questi disagi e, per raggiungerlo,

c'è necessita dell'apporto di tutti. Per questo motivo la prego di fare riferimento direttamente ai miei contatti al fine di effettuare segnalazioni e richiedere chiarimenti."





[Il rendering della nuova struttura nel progetto degli architetti Andrea Arcese, Leonardo Botti, Federico Marchetti e Noemi Obinu]

Un intervento complesso, primo tassello di un "puzzle" che, se tutto andrà per il meglio, porterà anche alla ricollocazione dell'Alberghiero e dei Licei, con il riutilizzo del padiglione Michelotti dell'ex ospedale e delle ex carceri, proprietà oggi della Editel.

Una progettazione ampia e complessa, ma il primo passo sarà proprio la costruzione del nuovo "Baruffi", i cui lavori, aggiudicati dalla S.C.C. Costruzioni di Mondovì, dovranno rispettare le scadenza del PNRR: partenza dei lavori entro il 31 marzo 2024 e la consegna del nuovo edificio per il 2026.