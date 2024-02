Roddi, i cittadini dicono no all'antenna per il 5G

Un no convinto e determinato. È quello espresso dalla cittadinanza di Roddi di fronte all'ipotesi dell'installazione di un'antenna 5G, come da richiesta della società Inwit per portare avanti il piano nazionale che vedeva il comune langarolo tra quelli interessati.

Il rifiuto è avvenuto durante un'assemblea pubblica organizzata dal sindaco Roberto Davico: "Si è trattato di un momento di grande espressione democratica e di sensibilità civica. Come Amministrazione non possiamo che farci carico delle rimostranze espresse dai cittadini e segnaleremo la nostra posizione alla società appaltante. Le preoccupazioni sono legate alla salute, e alle possibili conseguenze delle radiazioni di una tale tecnologia, ma anche al possibile impatto paesaggistico di una struttura di 32 metri che dovrebbe sorgere nella piazzetta adiacente al castello. Siamo la porta delle Langhe, territorio Unesco ed è giusto cercare di tutelare il nostro territorio. Vigileremo anche su eventuali offerte fatte ai privati per utilizzare i loro terreni a tale scopo".

Nella stessa serata è nato un comitato apolitico che si muoverà per proporre delle iniziative contro la proposta del 5G, iniziando con una petizione online che ha superato le 430 firme.