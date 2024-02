Savigliano, al Milanollo arriva “Agrabah”

Al teatro Milanollo sta per arrivare un nuovo spettacolo dedicato al pubblico delle famiglie. Si tratta del musical “Agrabah – Aladdin what if...”, proposto dalla Compagnia teatrale “Once Upon A Time” e in programma per domenica 14 aprile alle 15.30.

"Agrabah è un musical inedito per tutta la famiglia – spiegano gli organizzatori –. Gli spettatori potranno incontrare Aladdin e gli altri celebri personaggi, ma la loro storia sarà tutta nuova e per la prima volta le canzoni non saranno Disney, ma della musica pop. Se siete curiosi... vi aspettiamo a teatro!".

I biglietti, in via di esaurimento, sono acquistabili presso l'Ufficio cultura del Municipio, dal lunedì al giovedì (dalle 9 alle 12). Costo unico di 6 euro.