Quotazioni immobiliari: com'è la situazione in Piemonte?

Una delle decisioni più importanti nella vita di una persona riguarda l’ingresso in un contesto del tutto personale e l’allontanamento dalla zona di comfort del tetto familiare. Oltre a questo, però, anche un trasloco risulta essere una scelta complessa e ricca di fattori da prendere in considerazione. Tra questi, le opportunità da poter cogliere sul territorio a cui si è interessato risultano essere una costante per giovani, professionisti e aspiranti tali, oltre che per gli studenti. Nel contesto nazionale, il Piemonte emerge come una delle zone più apprezzate in questo senso, offrendo numerose possibilità sia dal punto di vista lavorativo che accademico agli individui.

Certamente, trovare casa in regioni come il Piemonte, vista anche l’ampia domanda di immobili, significa prendere in considerazione diversi fattori e, tra questi, uno dei più importanti riguarda proprio l’andamento del mercato immobiliare sul territorio regionale. Dovendo fare un'analisi delle quotazioni degli immobili in Piemonte è inevitabile prendere come punto di riferimento Torino dove, esattamente come nella vicina Milano (al riguardo segnaliamo che l'agenzia Gromia, nel suo blog ufficiale, fornisce un quadro preciso del contesto meneghino), i prezzi più abbordabili riguardano le periferie e i centri urbani dell'area metropolitana.

Oltre, ovviamente, alla maggiore accessibilità che le zone periferiche ai contesti cittadini e metropolitani come Torino presentano, è importante prendere in considerazione aspetti come il tessuto sociale e i caratteri demografici di una regione come il Piemonte, il cui landscape, si suddivide tra metropoli altamente globalizzate, cittadine storiche e contesti rurali profondamente legati alla tradizione e ai settori lavorativi manuali. Il Piemonte rappresenta un polo industriale di grande spicco a livello mondiale e ospita alcuni degli Atenei più prestigiosi d’Italia. Sul fronte immobiliare, dunque, il mercato va osservato compiendo una scelta oculata nella fase di ricerca che tenga conto, oltre che del budget a disposizione per l’acquisto o la locazione dell’immobile, anche delle possibilità professionali ed accademiche presenti in loco. Scopriamo, di seguito, alcune dinamiche definenti il mercato e le quotazioni immobiliari piemontesi.

Il mercato immobiliare del Piemonte sotto il microscopio: tutti i dettagli

Con una popolazione complessiva di oltre 4 milioni di abitanti, il Piemonte si divide in otto principali province: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. La regione del nord Italia oggetto di questo approfondimento presenta un mercato immobiliare particolarmente dinamico, all’interno del quale vengono pubblicati periodicamente svariati annunci. Tra appartamenti e case indipendenti, si parla di un totale complessivo stimabile di centinaia di migliaia di pubblicazioni, tra annunci di case in affitto e in vendita, oltre che di negozi, costituenti una nicchia minore rispetto agli immobili ad uso abitativo.

Nella regione, il maggior numero di annunci immobiliari interessa la città di Torino, con una divisione abbastanza omogenea tra case in affitto e in vendita. La provincia di Verbano risulta essere quella più attiva in termini di pubblicazioni e transazioni. Mediamente, la stima regionale per il prezzo di vendita degli appartamenti in Piemonte ammonta a circa 1355 euro al metro quadro, con un picco minimo di 1085 euro al metro quadro ed un massimo di 1625 euro al metro quadro, caratteristica che costituisce un parametro molto disuniforme in termini di prezzo.

Per quanto concerne gli affitti, la situazione risulta essere pressoché similare, con il picco massimo che viene toccato all’interno della metropoli torinese, dove il prezzo richiesto al metro quadro è di 9.50 euro al mese, mentre ad Asti si registra un minimo di circa 5.70 euro al metro quadro richiesti mensilmente. Ovviamente, queste quotazioni medie non tengono conto della tipologia di immobile, se soluzione indipendente o appartamento, ma si rifanno profondamente all’ubicazione degli stabili.