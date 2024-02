Domenica 18 febbraio riapre l'ufficio turistico di Racconigi

È stata rinnovata anche per il 2024 la convenzione fra Comune di Racconigi e Conitours (Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo, l’ente che coordina programmi e progetti di promozione per la valorizzazione del territorio e delle attività turistiche), convenzione che permetterà l’apertura dell’Ufficio Turistico racconigese con sede nel Palazzo Comunale in piazza Carlo Alberto.

La prima domenica di apertura dell’Ufficio Turistico sarà il 18 febbraio, mentre per la settimana successiva, domenica 25 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, è stato organizzato l’evento “Racconigi si racconta”, una giornata per scoprire i segreti di Racconigi accompagnati da una guida turistica abilitata, che condurrà gratuitamente i partecipanti alla scoperta della città anche al fine di evidenziare gli aspetti di una professione appassionante e poco conosciuta, densa di competenze, rispetto per il patrimonio e propensione per il racconto.