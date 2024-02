Fratelli d'Italia Alba incontra i quartieri dal 16 febbraio

Dopo le prime iniziative di avvicinamento alle elezioni comunali di giugno, messe in campo da Fratelli d’Italia ad Alba, la formazione che si ispira a Giorgia Meloni e a Guido Crosetto accelera e porta il confronto nei quartieri cittadini.

Saranno proprio le frazioni e le aree meno centrali della città le protagoniste del programma che verrà realizzato per aggiornare il progetto amministrativo comunale che nei passati cinque anni ha visto la sua realizzazione attraverso l’operato della Giunta di Carlo Bo, dove l’assessore Emanuele Bolla ha portato le istanze di Fratelli d’Italia. Emanuele Bolla, rappresentante del movimento ad Alba, spiega: “Andiamo nei quartieri, dove il nostro percorso è iniziato molti anni fa e dove in questo primo mandato in Giunta ho sempre trovato energie autentiche e genuine. Con l’entusiasmo di sempre andremo con i nostri candidati a trovare gli albesi nei propri quartieri di residenza, nei mercati, nelle vie e nelle piazze. Siamo un gruppo che vuole guardare alla concretezza, con lo spirito di chi vuole valorizzare energie nuove e realizzare i progetti che servono al futuro della nostra città. In meno di quindici giorni toccheremo tutte le aree di Alba, convinti che questa prima tappa del nostro viaggio porterà la riconferma del centrodestra alla guida della nostra città”.



I primi appuntamenti previsti sono:

- Quartiere Piave: venerdì 16 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12, presso il mercato di corso Europa;

- Quartiere Viale Masera: sabato 17 febbraio, dalle ore 16 alle ore 18, presso la casetta dell’acqua;

- Quartiere San Cassiano: domenica 18 febbraio, dalle ore 16 alle ore 18, nel tratto finale di corso Europa all’altezza del nuovo supermercato;

- Quartiere Moretta: mercoledì 21 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12, presso il l’area mercatale.

La prossima settimana verranno inoltre resi noti gli appuntamenti relativi ai quartieri Gallo, Scaparoni, Piana Biglini, Mussotto, Centro storico, Vivaro e le frazioni di San Rocco Seno d’Elvio, Como e Località Serre.

Per chi non potesse essere presente agli incontri, è possibile anche contribuire digitalmente al link https://forms.gle/JnB4JT3WdWXyp74KA .