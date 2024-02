Una riflessione del PD della provincia di Cuneo sulla lunga campagna elettorale in atto

La martellante campagna mediatica di Cirio e l’astuta lista civica del candidato presidente mirano a raccogliere consensi in un elettorato moderato che si vorrebbe orfano di alternative .

Perché mai chi ha portato la sanità allo stremo, al blocco delle infrastrutture ed allo smantellamento della mobilità pubblica dovrebbe garantire “un’altra velocità” per il Piemonte se non ci è riuscito in questi cinque?