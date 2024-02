"Grazie a tutto il reparto malattie infettive del Carle di Cuneo per la grande professionalità e umanità"

Vorremmo ringraziare di cuore tutto il personale del reparto malattie infettive dell'ospedale Carle che, con grande professionalità e umanità, si è preso cura di mamma nei suoi ultimi giorni di vita e in un certo senso anche un po' di noi, anche solo una semplice parola, ci è stata di grande conforto in momenti per noi così dolorosi.