Rendere San Valentino 2024 unico: 5 idee per aiutare gli altri

San Valentino è per antonomasia la festa degli innamorati e di tutte le forme ed espressioni dell'amore. Sebbene l’immaginario collettivo evochi immediatamente l’idea di cioccolatini, fiori e cene romantiche, questa ricorrenza offre anche l'opportunità di estendere le nostre emozioni in modo molto più ampio. Ogni 14 febbraio può essere infatti l’occasione in cui le persone non si soffermino solo a pensare ai loro cari ed alla rispettiva dolce metà, ma sfruttino questo sentimento di affetto anche per chi ne ha più bisogno. Diciamo una celebrazione dell’amore a 360 gradi, forse anche più in linea con la leggenda e l’istituzione stessa di San Valentino.

Le sue origini infatti risalgono probabilmente alle volontà di Papa Gelasio I, che riformulò la festa pagana come cristiana, dichiarando il 14 febbraio come il giorno di San Valentino. La mitologia sostiene che un sacerdote di nome Valentino prestò servizio a Roma nel terzo secolo. Quando l’imperatore Claudio II decise che gli uomini single erano soldati migliori di quelli con mogli e figli, vietò di fatto il matrimonio per i giovani. Rendendosi conto dell'ingiustizia del decreto, Valentino sfidò Claudio e continuò a celebrare in segreto matrimoni per giovani amanti, cosa che lo avrebbe portato al suo martirio. In questo post, daremo quindi 5 spunti originali su come portare gioia e pensieri positivi a chi ne ha più bisogno in questo San Valentino 2024.

1. Far volontariato presso un ente di beneficenza locale

Una prima idea può esser quella di ricercare enti di beneficenza locali che siano in sintonia con i tuoi interessi ed i tuoi ideali. Puoi trovarli sia online su internet, sia contattando qualche comitato di comunità locale che può indirizzarti o trovare per te le organizzazioni in cerca di assistenza. Dai la priorità alle opportunità in cui le tue capacità - sia intellettuali, sia lavorative - possono avere il maggiore impatto (come cucinare in un rifugio per senzatetto o leggere a dei bambini in una casa comunità). In ogni caso, “immergiti” nel servizio con passione! Che tu stia preparando qualcosa per i meno fortunati o assistendo in una mensa locale, l'atto di donare il tuo tempo e le tue energie può diffondersi nella comunità, ricordando a coloro che aiuti che sono curati e apprezzati.

2. Scegli una causa e fai una donazione: scegli dove e come contribuire

Rifletti sulle cause e sulle problematiche sociali che ti stanno più a cuore, individuando le organizzazioni che sostengono questi problemi. Dai rifugi per animali ai gruppi di difesa ambientale, passando per la difesa dei diritti umani e dei più vulnerabili, opta sempre per enti di beneficenza certificati, che mostrino in modo trasparente come vengono utilizzate le donazioni.

Tra queste, pensa ad esempio al WWF, Greenpeace International, Medici senza frontiere e WeWorld. Quest’ultima è un'organizzazione no profit tutta italiana attiva in 27 Paesi (Italia compresa) che si impegna a far diventare protagonista chiunque sia ai margini geografici e sociali della società. La sua missione sta nel promuovere l’individuo e le sue capacità, perché possa diventare protagonista del proprio cambiamento. WeWorld punta ad un mondo più equo in cui tutti - in particolare donne, bambine e bambini - abbiano uguali opportunità e diritti, accesso alle risorse, alla salute, all’istruzione ed a un lavoro dignitoso. Se sei curioso di saperne di più, puoi trovare tutte le informazioni necessarie sul sito ufficiale di WeWorld e su questa pagina dedicata all’adozione a distanza.

Ricorda tuttavia che e donazioni non devono essere per forza finanziarie. Prendi anche in considerazione la possibilità di donare vestiti, libri o altri beni alle organizzazioni appropriate che le accettano. Se sei un professionista, offrire servizi pro-bono potrebbe avere un valore inestimabile. Anche semplici atti come la donazione di sangue possono salvare vite umane.

3. Invia cartoline o lettere agli anziani

Un’altra iniziativa interessante ed a cui pochi pensano potrebbe essere quella di connettersi con case di cura o centri per anziani locali per vedere se hanno un programma di carte di San Valentino. Crea note personalizzate piene di gentilezza e calore! Le tue parole possono essere un faro di luce e speranza in una quotidianità fatta solo di ricordi, combattendo la solitudine e l’isolamento che molte persone anziane purtroppo affrontano. Per molti anziani, ricevere un biglietto scritto a mano significa essere ricordati e considerati; una cosa che scavalca infinitamente il semplice gesto, favorendo un senso di comunità ed appartenenza. Incoraggia amici e familiari a unirsi alla creazione di questi messaggi di stima, affetto e d'amore.

4. Sostenere le imprese locali

San Valentino è un'ottima opportunità per sostenere anche artigiani, ristoranti e negozi locali. Acquistare regali o usufruire dei servizi delle imprese locali aiuta a sostenere la vivacità economica e l’eterogeneità culturale della tua zona. Quando acquisti prodotti locali, spesso sostieni le operazioni a conduzione familiare ed aiuti a mantenere posti di lavoro nella tua comunità. La scelta di fare acquisti a livello geo-locale può fornire esperienze più personalizzate ed uniche, contribuendo al benessere generale del tuo paese e provincia.

5. Organizza un evento di raccolta fondi

Usando proprio San Valentino come sfondo a tema, potresti altresì organizzare un evento di raccolta fondi come un'asta, una lotteria o una vendita di dolci. Inizia scegliendo un beneficiario per i fondi, quindi crea una squadra che ti aiuti a coordinare tutti i dettagli. Seleziona una sede, spargi la voce del tuo evento ed interagisci con le aziende locali per sponsorizzazioni o donazioni. Sii trasparente riguardo alla causa ed al modo in cui verranno utilizzati i contributi. La cosa più importante è rendere l’evento piacevole: un’atmosfera allegra incoraggia la generosità!

In conclusione, questo San Valentino, considera l'idea di uscire dai tradizionali schemi del romanticismo per diffondere gentilezza e sostegno in più direzioni all'interno della tua comunità. Che si tratti di volontariato, donazioni, scrittura di messaggi o lettere, sostegno del commercio locale o l’organizzazione di eventi, le tue azioni possono avere un immenso impatto positivo. Abbraccia lo spirito di San Valentino estendendo il tuo amore al mondo che ti circonda. È in questi gesti che riaffermiamo la nostra comune umanità. Non c’è modo migliore per onorare l’essenza di questa ricorrenza nel 2024 che aiutare e scaldare il cuore degli altri.