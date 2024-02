La Scuola Milord Danza e Benessere di Fossano alla Maury Cup 2024

Una nuova e bella domenica all'insegna della Danza Sportiva, quella scorsa, per i più giovani e promettenti ballerini della scuola MILORD DANZA e BENESSERE di Fossano.

24 giovani ballerini del settore pre agonistico accompagnati dai loro genitori si sono recati a Lavagna (Genova) per affrontare la gara brevetto Maury Cup 2024.

Una competizione molto particolare in cui una giuria qualificata di maestri non è stata chiamata in causa per erigere una classifica finale, ma ha dovuto esprimere delle votazioni su elementi fondamentali per un ballerino quali la tecnica, l'energia, la postura, i passi e il ritmo per ogni singolo ballo.

A fine manifestazione ai 155 giovani ballerini iscritti al Brevetto è stato consegnato un diploma riportante un giudizio complessivo su ogni ballo da loro interpretato.

"E' un modo sano e semplice di iniziare a partecipare ad un evento di danza sportiva , privo di quella tensione agonistica che magari alle prime esperienze può spaventare i giovani ballerini. I tantissimi bambini e ragazzi presenti infatti hanno potuto vivere una vera e propria competizione sportiva senza però essere subito giudicati e classificati. Non è stato importante vincere, ma partecipare e conquistare così un bel giudizio sul diploma del brevetto" afferma Sabrina Di Nunzio "è stata inoltre una domenica bella perché siamo partiti da Fossano con un pullman gremito di ragazzi e genitori, una gita di danza!... e siamo stati la scuola non locale con più ballerini iscritti. Una gioia per tutti, con i nostri giovanissimi ballerini allegri e spensierati durante il viaggio, ma poi determinatissimi in pista a ritmo di samba, cha cha cha, rumba, jive, merengue e bachata. Al ritorno tutti orgogliosamente soddisfatti per i giudizi lusinghieri portati a casa! "

Una soddisfazione doppia per i maestri Maurizio Sampo e Sabrina Di Nunzio, responsabili del settore latino americano e caraibico della scuola fossanese, quando poi a metà manifestazione il loro allievo, ormai ballerino di classe internazionale, Simone Ventre con la propria ballerina Victoria Andreeva si sono esibiti in uno show esibizione di fronte al Palazzetto pieno di pubblico insieme ai campioni del mondo di South American Show Dance Dimitri Cernei e Nicole Civita (coppia di nazionalità Moldava).

Ora aspetta a tutti i ballerini della Milord un periodo piuttosto calmo, per poi ripartire a Marzo con il SYLLABUS World Championship che vedrà partecipare il gruppo agonistico della scuola in una competizione dal sapore mondiale che, fortuna nostra, si svolgerà in Italia e alla quale Danze Milord non potrà mancare.