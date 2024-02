SWIM-TO 2024: Sara Curtis scalda i motori in vista degli Assoluti di marzo

Brillanti prestazioni della saviglianese Sara Curtis a SWIM-TO 2024, Trofeo nazionale organizzato dal Centro Nuoto Torino.

L'allieva di Thomas Maggiora scalda i motori in vista degli Assoluti di marzo e conquista due ori e due argenti, mettendo in mostra un buon livello di forma.

Maggiora: "Il Trofeo è andato molto bene. Era l'ultimo fine settimana di gare dei cinque di fila previsti, come programmato. Sara ha gareggiato tanto. Quello di Torino è stato un evento molto interessante, con batterie in vasca corta e finale in vasca lunga. Siamo molto contenti, i risultati sono buoni. Nelle finali in lunga di 50 stile, 50 farfalla e 100 stile avrebbe ottenuto il tempo limite per gli Europei Juniores. Ora pensiamo a finalizzare con i campionati italiani assoluti".

Molto bene anche Matilde Varengo (cat junior), con un oro nei 400 sl ed un argento nei 200 sl e Cristina Caruso che ha conquistato tre finali.