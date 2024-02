Volley maschile Serie C. Il VBC Mondovì inizia il girone di ritorno con una convincente vittoria esterna: 3-0 in casa del Valsusa

Nella prima giornata del girone di ritorno il VBC Mondovì piega in trasferta il Valsusa per 3-0 (25-18,25-16,25-16) e conquista i tre punti.

In classifica generale i monregalesi ed il Linguì Torino sono in testa appaiati con 26 punti, a +5 sul Lasalliano Torino terzo, a +6 sul Chieri quarto e soprattutto a +8 sul Santhià quinto, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off.

“Nel complesso – commenta coach Massimo Bovolo – abbiamo disputato una buona partita, conquistando 3 punti importantissimi sia per la classifica che per l’ autostima contro un avversario che in casa è sempre particolarmente temibile. Riprendere dopo una pausa di 2 settimane non è mai facile perché si spezza il ritmo acquisito, ma siamo stati bravi sia nell’ approcciare la gara sia nel gestirla, mantenendo sempre alta la concentrazione e l’ attenzione.”

Massimo Bovolo è partito inizialmente con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Candela in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Polizzi, Bessone, Chessa ed il secondo libero Basso.

Nel primo set vi è incertezza sino al 6 pari, poi il VBC cambia passo ed allunga, portandosi prima sul 13-9, poi sul 19-15, quindi sul 22-17 ed infine chiude 25-18, mentre entra Chessa in battuta. Nella seconda frazione i monregalesi partono forte e si portano prima sul 10-4 e poi sul 14-9. Bovolo effettua il doppio cambio (dentro Polizzi e Bessone) ed il VBC Mondovì prima si porta sul 20-13 e poi chiude senza troppe difficoltà 25-16. Nel terzo set i monregalesi, con in campo Polizzi in palleggio ed il secondo libero Basso, partono lanciati e si portano prima sul 9-2 e poi sul 15-7. Dentro prima Bessone e poi Chessa, entrambi in banda, ed il VBC Mondovì va a chiudere senza alcun tipo di problema 25-16.

Sabato 17 febbraio il VBC ospiterà alle ore 21 al PalaItis il Pavic Arona, che attualmente chiude la graduatorio con 2 punti: per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di conquistare i 3 punti in palio per restare in vetta a braccetto del Linguì.

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Candela, Berutti, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Polizzi, Bessone, Chessa, Borsarelli, Turco, Garello. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.