Crosetto, condizioni in netto miglioramento

ROMA (ITALPRESS) - "Nella tarda serata di ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy per un perdurante dolore al petto. Gli accertamenti e il monitoraggio ai quali è stato immediatamente sottoposto presso la struttura ospedaliera hanno evidenziato una lieve pericardite e l'assenza di danni cardiaci. Nelle prossime ore il Ministro Crosetto, le cui condizioni di salute sono buone, verrà sottoposto a ulteriori esami, per accertare le cause del malore. Il Ministro ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonchè per l'affetto testimoniato da tanti cittadini comuni". Così una nota del ministero della Difesa.- Foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).