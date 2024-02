Mondiali nuoto 2024, Quadarella oro nei 1500 stile libero

(Adnkronos) - Simona Quadarella conquista la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha, in Qatar. All'Aspire Dome la 25enne romana domina sin dai primi metri e si impone con il tempo di 15'46"99 davanti alla cinese Bingjie Li (15'56"62) e alla tedesca Isabel Gose (15'57"55). Per Quadarella si tratta del secondo oro mondiale nei 1500, dopo quello del 2019 a Gwangju, in Corea del Sud.

"Sono proprio contenta, sapevo che sarebbe stato alla mia portata vincere ma sono soddisfatta del mio tempo, non pensavo di nuotare 15'46"", dice l'azzurra. "Volevo prendermi questo oro -sottolinea la 25enne romana al microfono di Rai Sport-. All'inizio ho provato ad aspettare un po', poi ho visto che non facevo troppa fatica e ho provato a staccare le avversarie. In questa medaglia ho messo qualcosa in più che non pensavo di riuscire a mettere. La dedica? A me stessa, ultimamente facevo davvero molta fatica e più volte ho pensato se era la cosa giusta venire qui. Non ero certa di venire ai Mondiali ma alla fine ho deciso di mettermi alla prova".

Luca De Tullio e Gregorio Paltrinieri si qualificano alla finale degli 800 stile libero. Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla passano il turno con margine e la sensazione di aver molto da dare in semifinale.

Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo centrano la finale dei 50 rana. Il 24enne lombardo realizza il secondo miglior tempo delle semifinali in 26"65, il ventenne romagnolo il quinto in 26"98. Il più veloce è l'australiano Sam Williamson in 26"41.