Crosetto in ospedale, l'ANPCI: "Grande apprensione, siamo vicini al Ministro"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da Franca Biglio, presidente dell'ANPCI, a nome di tutti i Comuni compresi.



***



Abbiamo appreso con grande preoccupazione che il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, questa mattina è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per motivi di salute.



La notizia ci ha molto colpiti e auspichiamo che non si tratti di un grave problema. Siamo in grande apprensione.



La grande famiglia ANPCI esprime tutta la sua stima, la sua vicinanza e il grande affetto che nutre, da sempre, nei suoi confronti, augurandogli una pronta guarigione e di rimettersi al più presto per il Suo bene e quello della Nazione. C’è tanto bisogno di lui!