A Boves si presenta il libro "Una scatola di latta" di Nicola Pettorino

Venerdì 1° marzo a partire dalle ore 21 all’auditorium Borelli di Boves si terrà la presentazione del libro “Una scatola di latta” di Nicola Pettorino. Durante la serata lo scrittore, di origini ischitane e residente a Peveragno ripercorrerà attraverso i suoi volumi la sua carriera di scrittore.

Una serata all’insegna di storia e cultura con la partecipazione di Marco Campagna (La Guida) e Alessandra Liberio (coordinatrice de La scuola di Pace).

Nicola Pettorino, laureato in Lettere con una tesi sulla Resistenza in Valle Stura, ha collaborato con L'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e ha curato alcune pubblicazioni sulla guerra partigiana.

Autore di diversi racconti, nel 2008 ha pubblicato il romanzo Il quarto d'ora granata (Robin Edizioni), nel 2011, Una Carezza da Lontano e nel 2012, Valerio Valeri e il caso Stern Pennisi, Edizioni angolo Manzoni (Finalista del premio Giallo in Garfagnana 2013), Quello che non so di te (Edizioni ArabaFenice) nel 2014, Nunca Mas (2017) e L'animale che mi porto dentro (2018).

Oltre ai diversi romanzi è anche autore del racconto L'albero di Pietro da cui Raffaele Masano ha tratto un apprezzato cortometraggio. Insieme a Marco Campagna e ad alcuni amici ha costituito l'associazione “Un granello di sabbia” che lega ogni suo romanzo a un progetto di solidarietà.