ACDA verso l'autosufficienza energetica: presto la fine dei lavori di relamping del depuratore di Cuneo

Venerdì 16 febbraio – in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili – si concluderà l’intervento di relamping dell’illuminazione esterna dell’impianto di depurazione di Cuneo.



I lavori hanno consentito la sostituzione con corpi illuminanti a led di 55 punti luce. A consuntivo, sono stati spesi 24.000 euro che genereranno un risparmio pari al 62% dei consumi energetici. Il tempo di ritorno dell’investimento è di 30 mesi.

(Andrea Ponta)



“Tra i tanti interventi di efficientamento energetico che abbiamo messo in cantiere, è significativo per noi concluderne uno nella Giornata nazionale del Risparmio Energetico. È un piccolo passo in avanti verso l’obiettivo che dovremo raggiungere nei prossimi anni di completa autosufficienza energetica del Servizio Idrico Integrato. È un messaggio che inviamo per sottolineare l’importanza che ognuno di noi ha per contribuire a ridurre gli effetti del cambiamento climatico. Nel corso dei mesi si intensificheranno gli interventi sui nostri impianti anche per rafforzare gli impegni assunti con il bilancio di sostenibilità” dichiara Andrea Ponta, Direttore Generale di Acda Spa.