Alba, modifiche alla viabilità in piazza Sarti per la protesta dei trattori il 16 febbraio

Per consentire il corretto svolgimento della mobilitazione generale degli agricoltori e allevatori di Langhe e Roero, sono istituiti in piazza Sarti il divieto di accesso e il divieto di sosta con rimozione forzata, ad esclusione dei mezzi dei manifestanti, dalle ore 22.00 del 15/02/2024 alle ore 14.00 del 16/02/2024.



La manifestazione si terrà nella piazza albese venerdì 16 febbraio a partire dalle ore 9.30 con il presidio di un numero massimo di 200 trattori. Una ventina di mezzi alle 10.30 sfileranno in corteo per le vie della città per poi tornare al presidio per un’assemblea pubblica in programma dalle 11.30 alle 13.



La mattinata è organizzata per permettere anche agli agricoltori e allevatori del territorio di manifestare le loro istanze, sensibilizzando i cittadini su alcuni aspetti economici della filiera produttore-consumatore, ma al contempo, in sinergia con l’Amministrazione comunale, cercando di interferire il meno possibile con la viabilità cittadina.