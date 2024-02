Cuneo, nuovo direttivo della Consulta Giovanile: Gabriele Farina il nuovo presidente

In occasione della seduta assembleare del 1 febbraio, la Consulta Giovanile del Comune di Cuneo ha eletto il nuovo direttivo, che risulta così composto:



Presidente: Gabriele Farina, 24 anni, delegato della Pastorale Giovanile della Diocesi di Cuneo e Fossano

Vicepresidente: Francesco Garelli, 19 anni delegato Istituto superiore De Amicis

Segretario: Enrico Marzano, 27anni, delegato Associazione Accademia dei giocatori

Consigliere: Davide Zavagno, 19 anni, delegato Associazione All4u

Consigliere: Edoardo Alberione, 18 anni, delegato Istituto superiore Bonelli



I nuovi membri, che rimarranno in carica per un anno, vanno a sostituire il direttivo uscente composto da Gabriele Farina (Presidente), Luca Bellini (Vicepresidente) e Carlotta Pellegrino (Segretaria).



«È stata un’assemblea partecipata e attiva, - dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili Cristina Clerico – un’ottima partenza, che ci fa ben sperare per il prosieguo del cammino della Consulta. L’obiettivo dell’Amministrazione è di sollecitare la partecipazione dei giovani, senza interferire nelle loro scelte, perché il loro è un punto di vista per noi fondamentale. Da Assessora alle Pari Opportunità, auspico inoltre che si superi quanto prima l’assenza di rappresentanti femminili nel direttivo e invito pertanto le partecipanti alla consulta a mettersi in gioco anche su questo fronte».



«Siamo felici di avere, quest'anno, in consulta sempre più giovani e sentire ancora più forte il supporto delle scuole – dichiarano i membri del nuovo direttivo - . Stiamo lavorando per dare al territorio risposte utili e coerenti ai bisogni che in questi anni abbiamo analizzato. Siamo sicuri che questo nuovo anno porterà frutti, aggiungendo un passo in più al bellissimo percorso che stiamo portando avanti».



Per contattare la Consulta: consulta.giovani@comune.cuneo.it o IG: @consultagiovanilecuneo