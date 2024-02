Domani a Mondovì va in scena la tragedia greca "Le Supplici" di Euripide

Arriva sul palco del "Baretti" di Mondovì lo spettacolo ispirato alla tragedia greca "Le Supplici" di Euripide.

Lo spettacolo, mgistralmente diretto da Serena Sinigaglia, vedrà Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan e Debora Zuin cnei panni delle madri, il coro e i vari personaggi.

Il crollo dei valori dell'umanesimo, il prevalere della forza, dell'ambiguità più feroce, il trionfo del narcisismo e della pochezza emergono da questo testo per ritrovarsi intatti tra le pieghe dei giorni stranianti che stiamo vivendo.

Sette madri, sette attrici straordinarie compongono il coro delle supplici e compiono un difficile viaggio ricostruzione e conoscenza.

Lo spettacolo inizierà alle 21.

Gli eventuali biglietti residui (es quelli che derivano dalle prenotazioni non fruite) potranno essere venduti le sere degli spettacoli nelle due ore che lo precedono.

Vendita abbonamenti e singoli biglietti presso la cassa del teatro e sul circuito vivaticket.it.

Si applicheranno le riduzioni di seguito indicate per l’acquisto del biglietto, presentando un documento d’identità, l’abbonamento o la tessera: minori di 18 anni e i maggiori di 70 anni; insegnanti; abbonati alle stagioni teatrali invernali 2023/24 dei teatri aderenti al circuito della Fondazione Piemonte dal Vivo; possessori dell’abbonamento Musei; possessori della tessera FAI; non vedenti o ipovedenti limitatamente allo spettacolo per il quale viene attivata l’audiodescrizione all’interno del progetto Teatro No Limits.

