L'associazione Go Wine presenta il programma di un nuovo anno ricco di eventi

L’associazione Go Wine, con sede nazionale ad Alba e 15 aree soci in tutta Italia, ha “raccontato” alla stampa il suo 2023 e presentato i principali appuntamenti del 2024.

Lo ha fatto il suo attivo presidente Massimo Corrado, di ritorno da un primo evento dedicato ai grandi vini rossi di Langa e Roero a Bologna e già proiettato alla tappa successiva di Milano, il prossimo 22 febbraio, un’occasione onorata da 40 cantine che presenteranno i primi assaggi delle nuove annate e il racconto di tanti protagonisti del vino piemontese.

“Il 2023 si è chiuso con 165 iniziative Go Wine in Italia – specifica Corrado – con 69 eventi in grandi città, altrettanti organizzati in altri Club Go Wine in Italia, 15 manifestazioni sul territorio, 7 fra Go Wine Day e Go Wine Week End e 6 corsi di degustazione. È già disponibile la nostra 'Guida per l’Enoturista' e abbiamo in mente per quest’anno di fare ulteriori passi avanti”.

Svelate le principali attività 2024 sul territorio albese: “Oltre al Tour 'Barolo, Barbaresco & Roero' che proseguirà con le tappe di Genova, Firenze e Roma, avremo 'I Grandi Terroir del Barolo' il 23/24 marzo a Monforte d’Alba e 'La festa del vino di Primavera' con i vitigni autoctoni del Piemonte il 26 maggio, nel centro storico di Alba. A settembre si terrà il meeting nazionale dei soci, con la premiazione del concorso letterario nazionale 'Bere il territorio' di cui a breve uscirà il bando. Proseguiremo le nostre attività da giugno ad ottobre con 16 appuntamenti a tavola e il 'Festival della Cucina', con le stelle Michelin di Langa e Roero”.

Conclude Massimo Corrado: “Abbiamo anche avviato una collaborazione con L’Enoteca Regionale del Roero, ancora in fase embrionale: vedremo dove ci porterà. Grazie alla nostra esperienza abbiamo notato che il nostro territorio, sa fare sistema e offre all’enoturista un panorama di offerte davvero completo, con arte, cultura, sport e molte attività diversificate. Le degustazioni in cantina piacciono molto ai turisti che gradiscono soprattutto incontrare gli stessi protagonisti, i viticoltori, coloro che davvero conoscono il lavoro in vigna e in cantina e lo sanno raccontare”.

La campagna associativa di Go Wine prevede varie tipologie, dal socio ordinario, familiare, Under 25, al socio sostenitore. Per informazioni: www.gowinet.it.