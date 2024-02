Rifreddo vince il bando "Just the woman I am on the road"

Negli scorsi giorni agli amministratori rifreddesi è arrivata un’altra bella notizia dalla Regione Piemonte e dal Centro Universitario Sportivo Torinese.

Il Comune guidato dal sindaco Cesare cavallo è, infatti, risultato vincitore del bando "JUST THE WOMAN I AM 2024 ON THE ROAD" ed allo stesso sono stati assegnati 7mila euro per la realizzazione di un evento e di un percorso permanete che promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. Si tratta di un progetto che integra sport, cultura, benessere e socialità, coinvolgendo enti ed associazioni ma che permetterà anche di sostenere la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

Quest’anno l'evento clou sarà in programma l'1, il 2 e 3 marzo sarà organizzato dal CUS Torino in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, Politecnico che coinvolgeranno i Comuni nel creare un percorso di 5 km sul proprio territorio. Tali percorsi entreranno a far parte della rete "JTWIA On The Road", con l'obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche della manifestazione e sull'importanza dell'attività fisica come strumento di salute, oltre a promuovere le peculiarità del territorio locale.

“Per ciò che consta Rifreddo - spiega il primo cittadino - intendiamo promuovere tale evento attraverso un percorso di 5 km lungo l’anello ciclo-pedonale già presente nei pressi del fiume Po. Lo stesso partirà da Piazza della Vittoria e, passando per via vecchia valle arriverà fino all’area esterna del Laboratorio del Paesaggio Montano”.

Oltre agli enti sovraordinati il comune di Rifreddo ha coinvolto nell’iniziativa anche molte associazioni locali e pensato di inserire all’interno dello stesso anche il recente discorso fatto con la Rete del buon cammino ed i Comuni limitrofi. Infatti il 3 marzo sul percorso verrà effettuata anche la camminata cultura, natura e sport dello “Spazio Outdoor Oasi della frutta.”

“Riuscire a coinvolgere - aggiunge il vicesindaco Elia Giordanino - tante realtà nell’iniziativa è stato il vero segreto di questo successo. Ci tengo quindi a ringraziare tutti gli enti e le associazioni che hanno supportato il comune a presentare il progetto”. Insomma un’iniziativa interessante e condivisa che fornirà una nell’immediato, attraverso gli eventi d’inizio marzo, una nuova opportunità di aggregazione sociale e nel lungo periodo la possibilità di fruire di un percorso che aiuti a conoscere ancora meglio le bellezze paesaggistiche rifreddesi.